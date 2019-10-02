Soner Polat vatanseverdir!

YAZAR: ÇAĞDAŞ BAYRAKTAR

En sonda söyleneceği en başta söyleyelim: Cenazen var Türk milleti. Bağrından çıkan en değerli, zeki, cesur, vatansever, nazik Türk subaylarından birisinin yokluğu ağrındır artık. Hisset, farkında ol, ama kanıksama. Bil ki yine bir “yanardağı” toprağa veriyorsun. Peki neden? Bu sorunun yanıtı, Soner Polat’ın kim olduğu ve neler yaptığında gizli.

Deniz Harp Okulu’ndan 1979 yılında mezun oldu. Roma Deniz Ataşesi olarak İtalya’da görev yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın Özel Sekreteri oldu. Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve NATO Savunma Koleji’nden (Roma) mezun oldu. NATO Savunma Koleji’nden mezun oldu, ama ne NATO’nun görkemine (!) kendini kaptıranlardan oldu, ne de zihnine “Atlantik doktrini” yüklemesi yaptıranlardan. 2005 yılında Tuğamiral, 2009’da Tümamiral oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı’na atandı. Antiemperyalist, Kemalist duruşunun bedeli olarak Balyoz kumpası ile 11 Şubat 2011 tarihinde Hasdal’da tutsak edildi. 2013 yılında YAŞ’ta emekliliğe sevk edildi. Bu sebeple 6 Eylül 2013 tarihinde Hasdal’dan Silivri zulümhanesine nakledildi. Emekli edilmesi üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben Tümamiral Soner Polat: Türk devletinin kuruluş ilkelerine sözde değil özde, kalben bağlı bir Cumhuriyet Amirali olarak bu salonda ve diğer mahkeme salonlarında suni davalarla esir alınan tüm Atatürkçü, onurlu ve kahraman silah arkadaşlarımla aynı kaderi paylaşmaktan ve aynı havayı teneffüs etmekten son derece mutlu, kıvançlı ve gururluyum.

‘Namus ve şeref sözü veriyoruz’

Eğer Cumhuriyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri, içten ve dıştan ağır bir saldırı altında iken, dışarıda pişkin ve kayıtsız bir seyirci olsaydım, öncelikle kendimden şüphe ederim; ailem, yakınlarım ve gerçek dostlarım beni lanetlerdi. Bugün görünüşte kaybetsek bile, tarihin şaşmaz adaleti, bizlerin haklılığını ve doğru tarafta olduğumuzu günün birinde mutlaka ortaya çıkaracaktır.

Bu ceza ile görevlerimizi taçlandırdığımıza inanıyoruz. Ülke için bir bedel varsa tabii ki ödeyeceğiz. Bunda büyütülecek bir şey de yoktur. Tırnaklarımızla kazıyarak şanla, şerefle oluşturduğumuz kariyerlerimizin mahvolması da umurumuzda değil. Çünkü bizler para pul, mevki, makam için bu görevleri yapmadık. Kendi askerine bu haksızlığı reva gören, sivil-asker devletin bugünkü sahiplerine hakkımızı helal etmiyoruz. Bütün rütbelerimiz ve ayrıcalıklarımızdan arınmış olarak, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyetin gerçek sahibi olan ve bu maksatla ataları gibi yedi düvele meydan okuyan, korkmayan, sinmeyen, masanın altına saklanmayan, her türlü bedeli göze alan büyük Türk milletine, Türk Silahsız Kuvvetleri’ne sade birer nefer, Mustafa Kemal’in birer askeri olarak katılıyoruz.

Türk bayrağının, bu ülkenin sınırları içinde kalan her yerde sonsuza kadar dalgalanması ve ulusumuzun hayati çıkarları için canımızı seve seve feda edeceğimize yüce Türk milleti önünde namus ve şeref sözü veriyoruz.”

Türk milleti kendisine sormalı

Balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Soner Polat, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına kadar yaklaşık 3.5 yıl hapis yattı. 19 Haziran 2014’te tahliye oldu. Fakat emperyalizmin “yerel” uzantıları, ondan özgürlüğünü çalmakla yetinmedi, sağlığını da çaldı. Türk subayının, aydınının yumuşak karnı belliydi; onuru ve şerefi. Maruz kalıp da sindiremedikleriydi içlerindeki esas “kanser”.

Hastalığına rağmen yaklaşık iki sene direndi, emperyalizmle savaştığı gibi savaştı. Bu savaşı verirken de cephe azaltmadı. Ülkesi için düşünmeye, üretmeye, yazmaya devam etti. Son ana kadar. Durumunun çok iç açıcı olmadığı biliniyordu. Hiç istenmese de bizleri nasıl bir sonun beklediği de. İnsan, ne kadar kendini hazırladığını düşünse de kabullenemediği şeylere kendini hazırlayamıyor. Yine öyle oldu. Şimdi içimizde, zamana yayıla yayıla gözümüzün önünde şehit edilen ve son nefesine kadar savaşan bir Türk subayının, aydınının cinayetine seyirci kalmanın tarifsiz ağırlığı var.

Son kitabının önsözünde, “Ulusal çıkarlar milletin kalbinde atar. Millete mal edemediğimiz milli meseleleri savunamayız. Gerçek güç kaynağı millettir. Millete rağmen hiçbir şey yapamayız” demişti Amiral Polat. Bu aşamada Türk milleti de kendisine sormalı:

Yabancılara yaranmak için dönemin kumpas davalarıyla idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, “Fertler ölür, Türk milleti yaşar” demişti. Evet, Türk milleti yaşar, yaşar da; fertler kendi değerlerine bu kadar duyarsız kalırsa Türk milleti “Tam bağımsız” nasıl yaşar?

Fikir önderi, teorisyen, stratejist

Kumpas davalarda hedef olan tüm subaylar vatanseverdi. Fakat içlerinde bazıları, aynı zamanda fikir önderi, stratejist ve teorisyendi. İşte Polat da onlardan birisiydi. Bir partiye indirgenemeyecek kadar partiler üstü bir düşün insanıydı. Türk milletine aitti. Eğer Polat, bu donanımı ve karakteri ile Amerikan ya da Rus subayı olsaydı, şu an kefene değil, pamuklara sarılıyor olurdu. Fakat bizde kahramanlar isimsiz kalırken, başarılar da cezasız kalmıyor. Kalmadı da.

Bugün en uzun seferine uğurlayacağız Amiral’i. Pruvası neta... Fakat bu uğurlama, onun için yapılacak son görev olmayacak. Çünkü o ve onun gibi vatanseverlerin düşünsel mirasına, mücadelesine sahip çıkmak, her vatanseverin nefes aldıkça daimi görevidir artık. 7 Temmuz 2018’de “Bir kişiden bile ‘Soner Polat vatanseverdir’ sözünü duymak, benim için paha biçilmez bir servettir” diye yazmıştı Soner Polat. Huzur içinde uyu Amiral, çünkü hepimiz biliyoruz ki Soner Polat tepeden tırnağa, tüm benliğiyle vatanseverdir ve anavatan-yavru vatan-mavi vatan da ona minnettardır!