Varsa yoksa kongre

Beşiktaş camiası kısa süreliğine kongreye yöneldi. 20 Ekim’de Siyah- Beyazlı kulüp yeni başkanını seçecek. Kim olur? Aday çok ama öne çıkan isim yok. Fikret Orman’ın kararsızlığı sürerken Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, İsmail Ünal, Ethem Sancak, Erol Kaynar, Hasan Yücel gibi isimlerin yanına şimdi de Yıldırım Demirören’in kardeşi Tayfun Demirören eklendi. Hepsi seçime girerse Beşiktaş’ta yıllar sonra çok adaylı bir kongre yaşayacağız. Ama öncelikli olarak tüzük gereği her biri cuma günü akşam saat 17.00’ye kadar 250 imza toplamak zorunda. Borç dudak uçuklatıyor. Yıl sonuna kadar 350 milyon TL’nin ödenmesi gerekiyor. Aday olanlar bu borcun umarım farkındadırlar. Rahmetli Süleyman Seba iyi ki bugünleri görmedi. Eğer yaşasaydı zaten bu olumsuzlukların hiçbirine izin vermezdi. Seba döneminde Beşiktaş’ı takip ediyordum. Herkes sayar severdi Süleyman başkanı. İnsanlar saygı da kusur etmezdi. Süleyman Ağabey kulübün bir kuruşuna değer verirdi. Paraların öyle boş yerlere savrulmasına izin vermezdi. Yol arkadaşlarından da kendisini örnek almalarını isterdi. Yanlış yapanı affetmezdi. Borçtan çok korktuğu için dengeli hareket ederdi. Bu yüzden Beşiktaş Kulübü’nün kapısına döneminde alacaklı bir kişi dahi gelmemiştir. Peki bugün? Süleyman Seba’dan sonra Beşiktaş Kulübü kan kaybetti. Başkanlık koltuğuna oturan Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ve Fikret Orman, kulübü Seba gibi yönetemedi. Paraları cömertçe kullandılar. Musluk açıldı da açıldı. Borçlar çığ gibi büyüdü. Alacaklılar kulübün kapısına dayanır oldu. Önce Bilgili, sonra Yıldırım Demirören, bırakıp kaçtı! Şimdi de Fikret Orman kaçtı kaçacak. Taraftar tribünlerden, Orman’a “Paralar nerede” diye bağırıyor. Elbette bağıracak, hesap soracak. Sayın Fikret Orman, o zaman siz de çıkıp açıklama yapsanıza. Halen niye susuyorsunuz? Susmaya devam ettikçe tepkiler her geçen gün daha da büyüyecek. Ben vakit çok geçmeden çıkın konuşun derim. Beşiktaş’ın futbol takımını bir süre daha konuşup tartışmayacağım. Hepimiz biliyoruz ki zor günlerden geçiyorlar. Bir de hesapta olmayan kongrenin çıkması her şeyi alt üst etti. Hele bir kongre bitsin...