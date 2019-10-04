Zefirion... Halikarnassos... Petrium... Bodrum... (Bedroom!) (15)

“Bodrum madalyonunun öteki yüzüne” göz atmayı sürdürelim...

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Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, hükümetinin Bodrum kararlarına basına yansıyan bazı tepkiler:

21 Nisan 2006 Milliyet: “Bodrum’da yarın mavi eylem var! Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Bodrum ve Ege kıyılarındaki bakir bölgeleri imara açma kararına karşı çıkan çevre gönüllüleri, çok sayıda tekneyle bu koylara gidip protesto gösterisi yapacak...”

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği’nin açıklaması:

“Bodrum’un kuzeyi bitti. İnşaatlar artarak devam ediyor. 2000’de Bodrum’da denetim yaptığımız proje sayısı 436, toplam inşaat alanı 215 bin m2 idi. 2005’in sonunda ise proje sayısı 1182’ye, toplam inşaat alanı 715 bin m2’ye yükseldi.”

30 Mayıs 2009 Milliyet: “Rant kavgasında 2. raunt... Hükümet, Bodrum’un kuzeyini ‘turizm merkezi’ ilan etti. Yarımadada 5 kata izin veren bakanlık planı daha önce iptal edilmişti...”

Dönemin Bodrum Belediye Başkanı DP’li Mehmet Kocadon:

“Yarımadanın tamamını turizm bölgesi ilan edemediler, şimdi bölerek ranta ve imara açmaya çalışıyorlar. İşte yarımadanın en bakir köşeleri olan kuzey beldelerinden başlamışlar...”

“Dünyanın En Güzel Koyları Birliği’nin Türkiye’nin tek üyesi olan Bodrum, beton cehennemine çevrilmesini istemiyor: Yamalı bohça misali, bölgesel turizm merkezleri ilan ederek emellerine ulaşmaya çalışıyorlar. İptal ettirdiğimiz planın ardından, bakanlığın farklı plan ve oyunlarla karşımıza geleceğini biliyorduk.”

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Gelelim günümüze... AKP Genel Başkanı ve Reisicumhur hükümetinin Bodrum ile ilgili basına yansıyan kararlarına:

Az önceki satırları okuyanlar, her halde “Bu ne perhiz, bu ne lahana?” ya da “Şimdiye kadar aklınız neredeydi?” diye düşünebilirler...

21 Ağustos 2019 Hürriyet: “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum koylarındaki inşaatları tek tek inceledi. 1611 konut ve 4 otel projesi yapan, 8 şantiye imara aykırılıkları nedeniyle mühürlendi. Bakan Kurum, ‘Firmalara 1 ay süre vereceğiz. Kaçak inşaatları yıkmazlarsa biz yıkacağız’ dedi.”

24 Ağustos Sabah: “Bakan Kurum açıklamıştı! Ve yıkım başladı. Muğla’nın Bodrum ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatı projesinin bazı bölümlerinde yıkım işlemi başlatıldı...”

27 Ağustos Yeni Asır: “Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un emri ile Bodrum kıyılarında kaçak yapılarla başlayan mücadele devam ediyor. Küçükbük Mahallesi’ndeki milyon dolarlık projede dev asansör yıkımı 3 gündür sürüyor...

Bakan Kurum 15 kişilik özel ekibi Bodrum’a gönderdi. Belediye imar ve fen işlerinde incelemeler yapan ekip, Bodrum’daki yapıları teker teker incelemeye aldı.

Şimdiye kadar Yalıkavak Mahallesi’nde 425 konut 1 otel, Gündoğan’da 90 odalı otel ve 330 konut, Göltürkbükü’nde 166 konut, 1 0tel, Gümbet’te 131 konut ve Yalıçiftlik’te 400 adet konut tespit edildi.”

17 Eylül 2019 Sabah: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bodrum’da firmalara kaçak yapılarını yıkması için bir ay süre vermişti. Bir ay içinde yıkmazlarsa, bakanlık yıkacak!”

17 Eylül Hürriyet: “Bodrum’da kimse plan tanımamış! Kıyı kanununa aykırı olarak ilk 50 metrede yapılaşma görüldü... İmar planlarında doğal zeminden kotlandırma yapılma şartı olmasına rağmen arazilerin doğal yapısının bozularak hafredilen zeminler üzerinden kotlandırma yapıldığı, böylece silueti bozan yapıların ortaya çıktığı görüldü...”

22 Eylül Sözcü: “Bodrum’daki imara aykırı rezidanslara dozer girdi...”

29 Eylül Hürriyet: “Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum’da yıkım işlerini inceledi...”

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Bodrum Ak-Tur’un planını, “EPA Mimarlık” yarışmayla kazanmıştı... Muğla Valisi Özer Türk, mimarlarla, mühendislerce Ankara’ya taşınarak, dönemin İmar İskân Bakanlığı’na, “yarışmayla kazanılmış yerleşim planını onaylatmak için haftalarca savunma” yapmıştı...

Sonrasında, bakanlık planlarını kabul etmişti... Bakanlığın, Türkiye’de önüne gelen bu “ilk planı” onaylayacak “mührü” yoktu! Mührü, hazırladıkları taslağa göre, Ankara’da mühürcülere yaptırdım. Bodrum Ak-Tur tatil sitesinin, deniz kıyısında yerleşim planının uygulanmasına, Türkiye’de “ilk kez” cebimden ödeyerek kazıttığım “mühürle” ulaşılmıştı...

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Peki, neden Bodrum’da bakanlığın yıktırdığı bu tesislere önceden onay alınmadı?

Not: Devam edecek...

Cak Cukçu Damat Paşa!

Cak Cukçu Damat Paşa, “2020 için 9.8 olarak konulan enflasyon hedefini yüzde 8.5 olarak değiştirdik...” dedi!

Aynı gün “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK)”, elektriğe yüzde 14.9 zam yapıldığını bildirdi. 2 ay önce de Cak Cukçu Damat Paşa “enflasyonda indirim olacak” demiş, ardından elektriğe yüzde 14.98 oranında zam yapılmıştı!

Peki, bu zamlar tüm üretim fiyatlarını zincirleme olarak olumsuz etkilemeyecek mi? Herhalde AKP’liler Cak Cukçu Damat Paşayı “Ya ya, şa şa... Damat Paşa! Çok yaşa...” diyerek alkışlıyorlardır...