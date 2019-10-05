Çapa - Cerrahpaşa okul yıkımları, deprem vurgunlarının uç noktası

Rant, vurgun düzeninde, deprem üzerinden açılan kapıların anahtarsız, hesapsız kullanılabilmesinin uç noktalarıyla, Çapa-Cerrahpaşa, İstanbul üniversiteleri, yüksekokullar, orta dereceli okulların, kamu binalarının 5.8’le çöküşleriyle çok acı yüzleşiverdik.. Dünün Suriye, Irak iç savaş çatışmalarında, Türkiye’yi daha da zorlu noktalara sürükleyen gelişmelerin gündemleri bile ana haberlerin arkalarında kalıverdi..

Deprem üzerinden kent merkezinin en rant vurgunu alanları arasında, yandaşlara sunulmak üzere göz koyulmuş en iştah çekenleriydi. Daha doğrusu İstanbul’un doğal afetlere karşı yapılaşmasında gözü kara, fay hatları, cinayet niteliğindeki yapılaşma vurgunlarında, gökdelenler, gelecek kuşaklarımız için de çok ağır bedel ödetecek dev projeler yağmaları arasında henüz sonuç alınmamış gibiydi.

Oysa sağır sultan, en yandaş gözü kara cahiller için bile, iki gözde alanda, birçok fakültenin birikimlerinin yer aldığı bilim merkezleri, yıllardır sadece bilim insanları, öğrencileri, yararlanan hastalar da içinde gelecekleri ile oynan bir tablo geçerli idi. Boşaltmanın kader olarak yazıldığı reçetelerinde, biat edilmiş yöneticiler atamaları sayesinde, susturulmuş üniversiteler, bilim kurumları çatıları altında işlenen insanlık cinayetleri örtülüveriyordu.

Kimimizin özel yaşam tanıklıkları içinde, donanımlı kadrolar, araçların yerleşik olduğu yapılar içinde çöktürülen koşullar nedeniyle, en acil tedavi hizmetlerinde alınamamış, aylar gecikmeli randevuların verilemiyor olması yaşanmamıştır ki.. Çaresiz ek yüksek ödemelerle dışarılara, pahalı ameliyatlara, laboratuvar taramalarına konu yapılmış zorunlu rızalar eksik ki..

Şimdilerde gözü yaşlı öğrenciler, aileler, hastaların ne yapacaklarını bilmeksizin tedavilerini, eğitimlerini ortada bırakarak eşyalarını taşırkenki çaresizlikle yakınmaları sadece haber konusu. Yüz yüze kaldıkları sorunlar, taşınmalar, eğitimin dondurulması, gidilemeyecek uzaklara mahkûm olmaların birbirinden çarpıcı öykülerini dinleyerek, aslında amaçlanan tuzağa ulaşılması gibi kapkaranlık kara delikler de açılmakta. Belki de gerçekte istenen, hedeflenen bir bir bu türden sonuçlardı. Ne de olsa göz koyulmuş rant vurgunu alanlarının hızla boşaltılmasını, uçuk kaçık, hafif, uzaktan deniz dibinden gelen bir küçücük deprem gerçekleştirmişti.

Kim kime, hangi, zamanında yapılmamış depreme dayanıklı yeni binaların hesabını sorabilecek ki.. Dudak uçuklatacak boyutlarda tıbbın, bilimin hizmetinde dev eğitim donanımlı yapılar zamanında depreme dayanıklı donanımları eksik kaldığı, ya da yenilerinin yapılmış olması zorunlu iken bilerek yapılmamaları yüzünden, en kötüsü de çalıp çırparak yapılmış yeni yapıların da çökmesi nedeniyle ortaya çıkan çok acıklı bir tablo. Yağma, vurgun düzeninin eserleri.. “Devlet malı deniz, yemeyen domuz..” karadeyişi, en haktan yana, Allah korkusu ile yükselen siyasetin eseri.

Ne acıklı bir gerçekliktir ki, emperyal çıkarlar savaşları adına en çok, en çarpık siyasal İslam, dinler üzerinden, aslında örneği kalmamış ari ırkçılık adına, demokratik hak-hukuk düzen katledilerek geliştirilen tahriklerle, yaratılan çıkar odaklı paylaşım alanları çatışmalarda.. Ülkemiz de içinde, en çok Ortadoğu, yoksul İslam dünyası üzerinden, iç çatışmalarla terör örgütlenmeleriyle beslenen diktatoryal çarklar çatışmacılıklarında, akıtılan kanların hesabı yazılır gibi değil..

Irak, demokrasi getirilmesi bahanesiyle misyoner Büyük Amerika adına işgal edilirken, suç ortaklıkları ile hesaplaşmanın bile günü değil. Türkiye bir daha bir daha yakılma, parçalama sarmalında. Amerika, fena halde kafaya taktığı Büyük Ortadoğu Projesi’ni haritalarda çizdirmenin takıntısında. Rusya, İran, kendilerini koruma adına bir o yana bir bu yana savrulma, çözüm arayışları yalpalamalarında. Irak, yakın tarihin halklarına en çok kan aktırıldığı ülke topraklarının içinde olarak, bir kez daha haklı, çaresiz isyanlarla yeni kanlarla sulanmakta..