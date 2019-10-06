ABD’de 19 Mayıs’ı anlatmak

Sevgili okurlarım 6 Ekim’de İstanbul’un Kurtuluş Günü’nde, siz bu satırları okurken, ben Amerika Birleşik Devletleri’nde kısa İngilizce adı ATAA olan (Assembly of Turkish American Associations) Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi adlı kuruluşta, Amerikalılara ve Türklere, 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıldönümü dolayısıyla, “Türk Devrimi”ni anlatmış olacağım.

Konferansımın günü ve saati tam pazar yazısını yazma zamanıma rastladığı için bu yazıyı mecburen daha önceden yazıyorum.

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Kısaca “ATA” diye okunan ATAA, (Twitter adresiyle @A_T_A_A) Demokratik Cumhuriyetçi, yani Atatürkçü bir kuruluş.

Türkiye’nin efsane büyükelçilerinden Şükrü Elekdağ’ın Washington’daki görevi sırasında kuruluşuna öncülük ve yardım ettiği bir şemsiye dernek:

Amerika ve Kanada’daki Türklerin ve Türk dostlarının siyasal ve kültürel derneklerini tek bir çatı altında toplamak için kurulmuş ve çok da başarılı işlere imza atmış bir örgüt.

Elbette ABD yasalarına göre kurulmuş ve o yasalara göre çalışan, kâr gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu, İngilizce adıyla NGO.

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bir kuruluşu değil.

Bu açıdan gerek AKP-Cemaat ittifakı sırasında, gerekse bu ittifak bozulduktan sonra, Türkiye Büyükelçiliği’nin bir organı niteliği taşımıyor.

Sevgili okurlarım yukarıdaki cümlemin, Türkiye’nin Dış Politikası, Türkiye-ABD ilişkileri ve Ortadoğu sorunları açısından, ATAA için ne gibi problemler doğurduğunu tahmin edebilirler; bu konuyu (şimdilik) fazla deşmek istemiyorum.

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Konuşmamda esas olarak, İstiklal Savaşı ve Atatürk Reformları olarak iki aşamadan oluşan Türk Devrimi’nin İnsanlık Tarihi ve Toplumbilim açısından 20’nci yüzyıldaki önemini, bilimsel paradigmalara dayalı bir biçimde anlatmaya çalışacağım.

19 Mayıs’ın yüzüncü, ATAA’nın kırkıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bu sempozyumda değerli akademisyenlerin da aralarında olduğu önemli konuşmacılar var.

Washington’da, Arlington’da düzenlenen bu toplantıyı ABD’deki Türklerin kaçırmamış olduklarını umut ediyorum:

İzlenimlerimi salı günü aktaracağım.

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Yolda olduğum için TELE 1’de Sevgili Merdan Yanardağ ile birlikte yaptığımız “18 Dakika” programına katılamadım; ama pazartesi gününden itibaren Skype ile internet üzerinden devam edeceğim.

Zaten kanalı izleyenler anımsayacaklardır:

Program 9 Ocak 2017’de ilk başladığında da ABD’de idim ve bir hafta süreyle oradan katılmıştım.

Geçen cuma gecesi 18+10’da Sevgili Yanardağ’ın çarpıcı ve bilgilendirici yorumlarıyla beni aratmadığına eminim.

Konferans ve ABD izlenimleriyle pazartesiye TELE 1’de, “18 Dakika”da, salı günü de Cumhuriyet’te bu sütunda buluşmak üzere.