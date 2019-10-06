Galatasaray kötü, VAR hakemi daha kötü!

PSG yenilgisinin moralsizliği midir, yoksa yorgunluğu mudur; G.Birliği karşısındaki “tutuk futbolun” nedeni bilinmez ama transfere büyük paralar harcayıp hemen hemen sahadaki her oyuncuya çakıl taşı gibi milyon Avro’lar sayan G.Saray’ın bu denli kötü oynamaya hakkı yok.

Sakın ola ki “ama.. fakat.. ancak..” edatlarıyla başlayan cümlelerle kendilerini savunmasın G.Saray 11’iyle takımın bu bitik haline tahammül edenler kendilerini!

Sonuçta karşınızda G.Birliği var; yani Feghouli artı Belhanda’nın yıllık maaşları kadar bile değil rakibin toplam ederi. Ama yüreklice mücadele ettiler, direndiler; yeri geldiğinde eski model futbol olarak beğenilmeyen adam adama markajla istediklerini yaptılar.

Peki G.Saray nasıldı Ankara’da? Yan pas, geri pas; “Hadi Babel’e verelim, o içeri kat edip vursun..”

Eh, rakipler artık bu işi çözdü. Sana son 5 maçta 1 gol attırmışlar! Bir ara Gençler savunması, Hollandalıyı 3 kişiyle kontrol etti. Çünkü diğerlerinin şut atmaya bile mecali olmadığı görülüyordu!

İşin ilginci; G.Saray’ın isteksiz futbolu, G.Birliği’ni hücuma da çekti. “Yemiyorsam, atabilirim..” fikriyle 10 kişi kaldıklarında bile pozisyon aradılar, buldular da! Ne acı!.. G.Saray adına lig sonuncusuyla oynuyorsun, kalecin Muslera yine yıldızlaşıyor!.

Bu arada rakibine yumruk atan Mariano atılmalıydı, sarı kartla kurtardı...

Bu görüntü; Feghouli’nin “nazlanarak” çıkışı ve Jimmy Durmaz’ın girişiyle biraz değişti. Belki bilinçli ataklar yapamadılar ama en azından topu yarı alana taşıdılar. Son bölümdeki (özellikle de G.Birliği’nin 10 kişi kalmasından sonra) bu baskı, sonuç getirmedi.

G.Saray, puan kaybını hak etti..

Ne var ki maçın son dakikasında Belhanda’ya ceza alanında yapılan hareket (eğer çekmeye faul veriliyorsa) penaltı. Hadi diyelim ki kaşı, gözü ayrı oynayan hakem Halil Umut Meler, pozisyonu görmedi. VAR odasındaki Abdulkadir Bitigen ne iş yapar? Bence G.Saray yönetimi, ETNO Spor etkinliğine golcüsü Falcao’yu götürüp Bilal Erdoğan’ın peşinde koşacağına hakkını arasın TFF nezdinde!