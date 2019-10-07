Kartal kanatlandı

Korkunun ecele faydası yoktur. Bunu ikinci yarıda anlayan Beşiktaş, bileğinin hakkıyla kazandı. İlkyarıda pozisyon yoktu; açık oynamaktan korkan iki takımın mücadelesi tatsızdı. Puan cetveline uymayan, zevksiz bir maç oldu.

İkinci yarıda Burak’ın penaltı golü, Beşiktaş’a canlılık getirdi. Mutlaka kazanmak için canlı bir çırpınış, 3 puanı Siyah-Beyazlılara kazandırdı. Bunun adı öze dönüştür.

Kaybedecek bir şeyi olmayan Beşiktaş, lider A.Alanya’nın fiyakasını bozarken, ezeli rakipleri F.Bahçe ve G.Saray’ın da puan kaybettiği haftanın çağrışımını iyi almış. Burak’ın katılımıyla N’Koudou’nun diriliği, emektar Atiba, akıllı Oğuzhan ve takımı ateşleyen Caner dikkat çekti.

Alanyaspor’a liderlik ağır gelmiş. Belli ki 1 puan hesapları yapmışlar. Ama bu canı burnunda olan Beşiktaşlı futbolcular için geçerli olamazdı. Futbolun yan pas ve temposuz oyun olmadığını ikinci yarıda anlayan Siyah-Beyazlılar, art arda bulduğu 2 güzel golle hem tribünleri hem yönetimi, bir ölçüde de N’Koudou’yla Diaby’yi kazandı. Gelecek maçlarda bu iki oyuncunun inisiyatifinden yararlanacak bir sistemle oynarlarsa krizi aşmış olurlar. Abdullah Avcı için sanırım en önemlli taktik budur.

Beşiktaş taraftarı, tribünde çok mutlu oldu. Çünkü iki sezondur beklentileri yerine gelmediği gibi takım sürekli kan kaybediyordu. Umarım bu maç son olur. Sonuç olarak Beşiktaş kazandı, rakipleri kaybetti ve lig yerine oturmaya başladı.