4 yürekli adam

Gündüz maçlarını mı, yoksa gece maçlarını mı tercihlersiniz? Her ikisini yıllarca yaşayan biri olaraktan şahsi fikrim keyiflerinin ayrı ayrı olması. Asla ayrım yapmam. Beşiktaş zor günlerin eşiğinde. Yaşadığı durum Fenerbahçe’nin tıpa tıp benzeri. Fakat Fenerbahçe taraftarı kötü günlerde futbol takımına sahip çıkmıştı. Beşiktaş’ta bunu göremiyorum. Fikret Orman’ı sevmeyebilirsiniz ama futbolcuların suçu ne? Ben sizlere yine kongreyle alakalı son dakika bilgilerini aktaracağım. Bugün itibarıyla 13 gün kaldı. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal adaylık başvurusu yapan isimler. İsmail Ünal’ın diğerlerinden bir farkı divan kurulunun koyduğu 250 ıslak imza barajını artı 50’yle (300) aşmış olması. Borç batağında bulunan bir kulübü kurtarmak için göreve soyunan bu dört yürekli adamı kutluyorum. Bu isimlere ilave başkaları gelir mi bilemem. Yıldırım Demirören’in kardeşi Tayfun Demirören girmeyecek. Yönetici Hasan Yücel “Varım” demişti, ama henüz bir ses yok. Ethem Sancak ismi telaffuz ediliyordu. Sancak, şimdiye kadar girişimde bulunmadı. Birkaç gündür ortalarda Sadettin Tantan’ın ismi dolaşıyor. Bazı kesimlerden Tantan’a yoğun biçimde “aday ol” baskısı yapıldığını öğrendim. Dün aradım ulaşamadım kendisine. Sadettin Tantan, Fatih Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Fikret Orman ne yapıyor? Henüz “Ya tamam ya devam” demedi. Bırakması Beşiktaş için en hayırlısı olur. Önceki gün bir açılışa katılan Orman, burada genel kurulla ilgili kendisine yöneltilen soruya “Bir şey demiyorum. Kim çıkarsa çıksın, görevden kaçmayız, taşın altına elimizi koyarız” yanıtını vermiş. Yıldırım Demirören, Serdal Adalı’ya destek verecek. Adalı’nın teknik direktör adayı Samet Aybaba. Samet Hoca, uzun yıllar Beşiktaş forması giymiş ve teknik direktörlük yapmış bir isim. “Feda dönemi” olarak bilinen 2012-13 sezonunda kısıtlı imkânlarla başarılı olan teknik adamın takıma olumlu hava katacağına inanan tecrübeli yönetici, bu seçeneği şimdilik kenarda bekletiyor. Resmi adaylık için son tarih 10 Ekim. Aday olacak isimlerin, perşembe günü mesai bitimine kadar 250 imzanın yer aldığı başvurularını divan kuruluna sunmaları gerekiyor. Olağanüstü seçimde 14 bin 600 Beşiktaş genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı bulunmakta.