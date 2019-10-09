İstanbul’un her köşesinde müzik

Geçen hafta yeni bir trionun ilk dinletisine tanık olduk: Erkin Onay (keman), Çağ Erçağ (çello) ve Gökhan Aybulus’tan (piyano) oluşuyordu. Onların ilk heyecanını yaşamak yorumcular kadar biz ENKA salonundaki dinleyiciler için de çok güzeldi. Oda müziği -trio, kuvartet, kentet gibi-, çok özel, çok zarif bir ailedir. Topluluğun üyeleri yıllandıkça birbirinin nabzını daha iyi öğrenir. Dağarcıklarını geliştirirken düzenli bir disiplin içinde aynı söyleme sahip olmaları özel bir deneyimdir. Brahms’ın Op.1, No.3 piyanolu üçlüsünde romantizmini derinliğini yıllanmış bir topluluk gibi yansıttılar. Yolları açık olsun.

İDSO mevsime Aya İrini’de görkemli bir açılışla başladı. Yıllardır Denizbank’ın desteğiyle nitelikli şef ve solistler getirtebilen topluluk, İstanbul’un en eski müzik birimi. Değerli şef Alexander Rahbari yönetiminde Avrupa’nın tanınmış arpistlerinden Marie Pierre Langlamet ve ünlü flütçümüz Bülent Evcil’in solistliğinde Mozart’ın Flüt ve Arp Konçertosu’nu dinledik. Fırtına-yağmur uyarılarına karşın Aya İrini’yi tıka basa dolduran dinleyici kitlesinin alkışları dakikalarca dinmedi. Konser sonrasında kulise gelip arp sanatçısı Marie Pierre’in elini sıkmak isteyen konservatuvar arp öğrencilerinin coşkusu görmeye değerdi. İkinci yarıdaki Berlioz’un Fantastik Senfonisi dramatik ve “fantastik” yorumuyla uzun süre akıllarımızda kalacak. İDSO’nun bundan sonraki birçok konseri de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yer alacak. Hem ulaşımı, hem akustiği ve salonun rahatlığı bakımından bence hâlâ İstanbul’un en değerli konser salonu. Ayrıca, İDSO’nun temellerini atan Cemal Reşit Rey’in adını taşıması çok anlamlı.

Süreyya Operası’ndaki İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin programları Beethoven Yılı kutlamaları çerçevesinde bestecinin iki dev yapıtıyla yeni mevsime adım attı. Koral Fantezi’de ve 9. Senfoni’de orkestrayı Bulgar şef Lazarov yönetti. Piyanist Birsen Ulucan güçlü tekniğini sergiledi. Ancak senfoninin sonundaki Türk çalgılarının sesi hemen hiç duyulmadı. Volkan Akkoç’un çalıştırdığı koro ise çok başarılıydı, kutlanmaya değer.

Yeni mevsim fırtına gibi başlıyor

2019-2020 konser mevsimi için en erken duyuru yapan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası oldu. Bütün bir mevsimin Lütfü Kırdar’da yer alan biletlerini erkenden satışa çıkarttı. 17 Ekim’deki açılışı kemancı Rey Chen solistliğinde şef Sacha Goetzel yapıyor. Beethoven’in Prometheus uvertürü ardından Mendelssohn’un Mi minör keman konçertosunu ve ikinci bölümde Sihirbazın Çırağı, Racokzy March gibi sevilen yapıtları dinleyeceğiz. 7 Kasımda, Gürer Aykal yönetimindeki konser ise baştan sona Mozart’a ayrılmış. Bestecinin 24. piyano konçertosunu Yoel Eam; Exultate başlıklı konser aryasını Jay Yang seslendirecek.

İş Sanat’ta artık klasik müziğin dışında kalan birçok etkinlik de yer alıyor. Böylece daha geniş bir kitleye sesleniyor. 13 Aralık’ta F. Braley yönetimindeki Belçika Kraliyet Oda Orkestrası, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu ve trompetçi Romain Leleu ile açılıyor. 17 Şubat’ta Fabia Biondi yönetimindeki Europe Galante topluluğunun mezzosoprano Vivica Genaux ile vereceği konser bence yılın doruk noktası.

Notre Dame de Sion Özel Fransız Lisesi’nin konserleri 10 Ekim’de başlıyor. Orkestra’Sion’un kurucu şefi, piyanist Orçun Orçunsel yönetiminde ve solistliğinde Beethoven’in Promethus uvertürü, 1. piyano konçertosu ve 1. senfonisi çalınacak.

Şerefiye Sarnıcı’nda geçen yıl başlayan oda müziği programları bu yıl da cumartesi akşamüstleri devam ediyor. Bu hafta Semplice Quartet tarafından Necil Kazım Akses’in 2. Yaylı çalgılar kuvarteti olan “Ağıt” seslendirilecek. Albert Long Hall konserleri 16 Ekim’de Van Kuijk Kuvarteti ile mevsimi açıyor. İstanbul Resitalleri 12 Ekim’de piyanist Valentina Lisita’nın resitali ile başlıyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu ise bu akşam Cem’i Cem Deliorman yönetimindeki CRR orkestasının çok solistli, çok eserli bir programıyla açılıyor.

Müzikseverlere bu zengin seçenekler arasında iyi bir mevsim dilerim.