Altın gol!

Şükrü Saracoğlu Stadı alışık olduğumuz o Sarı-Lacivertli renklerden uzaklaşıp bir günlüğüne Kırmızı-Beyaza boyandı. Tribünlerdeki görüntüler, Barış Pınarı Harekatı’nda çarpışan Mehmetçiklerimize verilebilecek en güzel moraldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a Türkiye- Arnavutluk maçı öncesi Fenerium’larda yaptığı büyük jestinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Koç’un bu jestinin ne olduğunu pek çoğunuz bilmezsiniz. Gelişmelere tanıklık eden birisi olarak Ali Koç’un neler yaptığını kısaca aktarayım. Fenerbahçe ürün satışlarında değişime gitti, verdiği talimatla statın dört bir yanında bulunan Fenerium mağazaları vitrinine Fenerbahçe forması değil, milli takım formaları yerleştirildi. Mağaza vitrinlerindeki dev görselde yer alan kulüp takımının formasını giymiş oyuncuların fotoğrafları da milli forma giyen ve aralarında Fenerbahçeli topçuların da olduğu oyuncuların fotoğraflarıyla değiştirildi. 2-3 gün içinde milli ürünler kapış kapış gitti. Türkiye’de bir ilkmiş. Ali Koç da bunun ilk olduğunu sonradan öğrenmiş. Diğer kulüplerimizden de Fenerbahçe gibi aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyorum.

Şenol Güneş’in başında olduğu A Milli Takım’a güvenim sonsuz. Güneş Hocam bu takımı yoktan var etti. Grup maçlarına iyi başladık. Arnavutluk’u sahasında yendik, Fransa, Moldova ve Andorra’yı evimizde devirdik. Tek yenilgimiz İzlanda’ya karşı. İzlanda bize hep ters geliyor. Tarihimizde İzlanda’yla bugüne kadar 12 maç yapmışız, sadece 2 galibiyetimiz var. En zor maçımızı yine İzlanda’yla (14 Kasım 2019) yapacağız. EURO 2020’ye grupta ilk iki sırayı alanlar direkt katılıyor. Bu iki takımdan biri biz olalım.

Arnavutluk’la rövanş maçımızın rahat geçtiğini söyleyemem. Mücadelenin başlarında 2 net pozisyonu gol yapsaydık skora erken gidecektik. Olmayınca strese girdik. Sahada yanlış işler yapmaya başladık. Rakip aşırı sert oynadı ama Rumen hakem işi sıkı tuttu. Sertliğe izin vermedi. 15 dakikada çıkan 5 sarı kart var. Milli maç seyircisi, kulüp taraftarı gibi olmuyor, bir parlıyor, bir sönüyor. Oysa bu karşılaşmalar hep tribün desteği ister. Emre Belözoğlu iğneyle oynadı. Aldığım bilgiye göre; “Bu maçta forma giymeyeceksem ne zaman oynayacağım” demiş. Çıktığı ana kadar yine sahanın en iyisiydi. Kötü maçını az hatırlıyorum. Hakan Çalhanoğlu uzun zamandır formsuz. Dün gece de öyleydi. Ben eski Hakan’ı arıyorum. Sahada üstün olan taraf bizdik ama futbolda gol önemli faktör. Çok istedik, denedik, sonunda 90. dakikada Cenk Tosun’la fileleri havalandırdık. İlaç gibi geldi bize, deyim yerindeyse “Altın gol”le 3 puanı kaptık. Fransa’nın, İzlanda’yı yenmesi de bizim adımıza iyi skor. Artık İzlanda tamamen devre dışı kaldı diyebiliriz. Şimdi önümüzdeki Fransa maçına bakalım. Eminim Ay-Yıldızlı oyuncularımız son Dünya Şampiyonu karşısında iyi konsantre olup sahadan başarılı bir skor alacaktır.