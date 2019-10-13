İktidar bu fırsatı kullanabilecek mi?

Bu iktidarın en başından bugüne kadar izlediği tümüyle yanlış olan Ortadoğu ve Suriye politikasında attığı tek bir olumlu adım ve başarı gibi görünen tek bir olay var:

Attığı tek olumlu adım, Rusya ve İran’la başlattığı Astana Süreci...

Başarı gibi görünen tek olay ise 10 Ekim’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BMGK’de Türkiye’nin kınanması önerisine hem Rusya’nın hem de ABD’nin karşı çıkmasıdır.

Bu konudaki haber Amerika’nın Sesi İnternet Sitesi’nde Can Kamiloğlu tarafından özet olarak şöyle verildi:

Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri harekâtın kınanması yönünde öneri getiren Avrupalı konsey üyeleri İngiltere, Fransa, Belçika, Polonya, Almanya ve Estonya’nın talebi ABD ile Rusya’nın karşı çıkması üzerine kabul edilmedi.

Güvenlik Konseyi’nin AB’li üyeleri, yaptıkları açıklamada şöyle dediler: “Türkiye’nin düzenlediği bu harekât IŞİD terör örgütünün yeniden sahneye çıkmasının yolunu açabilecektir ki bu durum hem Avrupa hem de dünyada yeni bir güvenlik sorununa yol açabilir. Türkiye’nin bölgede herhangi bir şekilde demografik yapıyı değiştirme çabası bizim için kabul edilemeyecek bir durumdur.”

ABD, “Türkiye taahhütlerini yerine getirmezse bedelini öder” dedi: ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft yaptığı açıklamada, Türkiye’nin insani yükümlülükler, Kürt ve Hıristiyanların hakları ve IŞİD terör örgütüyle ilgili taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini de kaydetti.

Rusya, “Türkiye’nin başlattığı harekât koalisyon üyelerinin demografik yapıyı değiştirmesinin sonucu” dedi: BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “Uzun süre onları bölgedeki demografik yapıyı değiştirmemeleri için uyardık. Bizi dinlemediler.”

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Değerli okurlarım, kısaltarak alıntıladığım yukarıdaki haberden de açıkça anlaşıldığı gibi, uluslararası camia Suriye operasyonunu kınarken, gerek ABD, gerekse Rusya, birbirlerinden farklı nedenlerle, BMGK’de kınanmasını önleyerek Türkiye’ye sınırlı bir zaman kazandırmışlardır.

Trump’ın Erdoğan’a 13 Kasım’da randevu verdiği düşünülürse, bu tarihin Türkiye’ye tanınan süreyi de belirlediği düşünülebilir.

Ayrıca, Trump’ın Türkiye ile Kürtler arasında arabuluculuk seçeneğini belirtmiş olması da, harekât sırasında müzakerelerin devam edeceğini gösteriyor.

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Türkiye’nin Ortadoğu bataklığından ve Suriye’deki iç ve dış savaştan kurtulmasının tek yolu:

ABD ile Rusya arasında görülen bu geçici mutabakatı, zaten Esad’la yakınlaşma aramaya başlamış olan Kürtler ve meşru Suriye Devleti ile müzakereler yoluyla, Suriye sorununu çözmek için kullanmasıdır.

Olayı iç politikada, yitirdiği tabanı telafi etmek için kullanan iktidarın, bu feraseti gösterebileceğine pek ihtimal vermiyorum ama biliyorsunuz ben iflah olmaz iyimser bir romantiğim!

Not: Bu arada Osman Kavala’nın yine tahliye edilmediğini de not edelim. (Güya Adalet Reformu!)