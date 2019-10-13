Cennet manzaraları

Üsküdar Üniversitesi Rektörü, psikiyatri profesörü Nevzat Tarhan, çok genç yaşında kanserden hayatını kaybeden güzeller güzeli Neslican Tay’ın ardından, “Neslican Tay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi. Ölümle yüzleşebilseydi, ölüm bilincine sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgârına kapılmasaydı, dinlerin hayata anlam katma ve teselli gücünden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm” diye tivitir mesajı döktürmüş.

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Neslican Tay, ölümle harbi yüzleştiği için “Ben bacaktan ibaret değilim” diyebilecek yüksek hayat bilgi ve ilgisine, ölüm bilincine sahip çok genç bir insan! Ama Nevzat Tarhan bunu anlayabilecek entelektüel düzeyde biri değil.

Nevzat Tarhan’ın sandığının aksine, çağının çağdaşı (seküler) bir dünya gerçekten yaşanılası bir dünyadır. Dinler öteki dünyaya odaklı olduğu için hayata anlam katmak bir yana “fani” saydığı hayatı anlamsızlaştır. Dinler, Marx’ın da dediği gibi, sınıf bilincinden yoksun, kader mahkûmu insanın tesellisidir, afyonudur. Aslına bakarsanız, bilimi, dinin teselli gücünden umudu kesmiş insan başlatmıştır.

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Nevzat Tarhan türü zihniyet yapısını çok iyi biliriz: Freud’un peşinden giderek, İslamın aforoz ettiği bir mesleği (psikanaliz) yaparlar, seküler (çağdaş) bilimin ürünlerini Suudi ve selefi Araplar gibi kullanırlar; kadere başkaldırı bilincinin ürünü olan ilaçları kullanırlar, reçetesini yazarlar, sonrada “seküler” çarşafı altında laik dünyaya bok atarlar.

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Tektanrılı üç din de gerçek dünyaya sırtlarını dönerek öteki dünyanın övgüsünü, satışını yaparlar; “Bu dünyada çile çekin, yoksul ve aç kalın, öteki dünyada ödüllendirileceksiniz” derler. Tam anlamıyla cambaza bak siyasetidir. Her türlü sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik, her türlü zillet karşılığı olarak düzmece bir cennet hayali sunarlar. Kuran’da tahminime göre yüzden fazla cennetle ilgili ayet vardır. Neslihan Tay’ın yitirdiği cennetin nasıl bir belde olduğunu Diyanet tercümesi örnekleriyle bilginize sunuyorum:

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Bakara Suresi, 25. ayet: (Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. (…) Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır.

Al-i İmran Suresi, 198. ayet: Ama Rablerinden korkup- sakınanlar; onlar için Allah katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacaklarıcennetler vardır. İyilik yapanlar için, Allah’ın katında olanlar daha hayırlıdır.

Nisa Suresi, 57. ayet: İ man edip salih amellerde bulunanları, altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız. Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır. Ve onları, “ne sıcak-ne soğuk, tam kararında gölgeliğe” sokacağız.

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Şimdi gelelim Nebe Suresi (79), 31-34. ayetlere: Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün Türkçe mealinden aktaralım : “Takva sahipleri için bir kurtuluş ve zafer vardır. Sulak bahçeler, bağlar, üzümler. Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar. Dopdolu kadehler vardır.”

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(Kuran’a göre) yemyeşil bir belde; içinden bal, süt ve şarap akan bir memleket; altın, zümrüt takılar; (hadislere göre) elinin altında bakire huriler; ye iç, seviş… Bu dünyada kötülere, zalimlere boyun eğdiğin, senden çalmalarına razı olduğun, zorbaya köle olduğun için öteki dünyada ikramiye... Neslican Tay, böylesine bir veresiye ödülle mi teselli olacaktı?

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ÖNEMLİ NOT: AKP Genel Başkanı Erdoğan, Suriye barış seferi münasebetiyle “Milletimizin her bir ferdini AK Parti kadrolarında görev almak üzere partimiz saflarına katılmaya davet ediyorum” dedi. Bilgi (belki de talimat olarak) sayın halkımıza duyurulur. Ancak iki gün önce, harekâtın amacının Suriye ve dünyayı kurtarmak olduğunu söylüyorlardı.