CIA’dan al haberi!

Amerikalılar açık kumarı severler.

Dünyaya nam salan Las Vegas’ta açık kumarın endüstrisini kurup işletmeleri bundandır.

Diplomaside gerekli gördükleri an, en arsız, en küstah mesajları açıkça ve açıktan verirler.

Amaçları hedefe giden yolda sinsice kafa karıştırmak, açmaza sürüklemek de olabilir, en ilkelinden intikam almak da.

Kuzey Irak’ta görevli Türk subaylarını esir alıp başlarına çuval geçirmek için seçtikleri tarih, Amerikan Bağımsızlık Günü, 4 Temmuz idi.. (1 Mart Tezkeresi’ne mahsuben!)

Apo’yu paketleyip teslim ettikleri tarihin hemen ertesinde Fethullah’ı da özel vize ile Amerika’ya getirtmişlerdir.

Ki bizzat CIA güdümünde yürütülen Türk Silahlı Kuvetleri’nin içini, için için oyacak organizasyonu sözde yönetsin diye.

Her türlü şeytanlık ve melaneti, biraz eğlence olsun diye mi nedir, açık kaynakların ve beyanatların satır aralarında da açıkça ilan ederler.

Trump’ın şu sıralarda pek aktüel olan tweet’lerinden çok daha ciddi ve kurumsal olan, bu anlamdaki en ciddi kaynak CIA’nın resmi sitesidir.

Burada, “Türkiye’de nüfusun yüzde 70-75’inin Türk, yüzde 19’un ise Kürt olduğu” belirtiliyor. Trump’ın, “Türklerle Kürtlerin arasını yaparım” demesi boşuna değil!..

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Barış Pınarı sürecinde, ABD’nin akıllara en ziyan kararı, Kuzey Suriye’de tutuklu ve yerleşik IŞİD varlığını Türklerin kontrolüne havale etmesidir.

Bunun ipuçları da CIA sitesinde aylardır ilan ediliyordu.

CIA’ya göre IŞİD, Türkiye içindeki yerleşik terör örgütlerinin başında sayılıyor.

Belki de haklılar.

IŞİD, bayraklarını hediyelik eşyalarını satan ilk mağazayı İstanbul Bağcılar’da açmıştı, Laleli’yi de seyahat acentaları ile doldurmuşlardı. Ayrıca tüm militanları için de Reyhanlı komşu kapısı idi. Tedavi ve istirahat gereksinmelerini burada yerine getiriyorlardı.

CIA, IŞİD’in amacını, “Türkiye’de hükümeti devirip yerine, İslam devleti kurmak ve şeriat kurallarını kesin olarak uygulamak” diye açıklıyor.

ABD bunu açıkça ilan ettiğine göre, Kuzey Suriye’de hapis tutulan IŞİD militanlarını zapt etmek görevinin de Türkiye’ye verilmesi doğal.

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“CIA’dan al haberi!” denilecek bir husus da Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nin (DHKP/C) aktif terör örgütleri arasında sayılması ve amacının Türkiye’de Marksist-Leninist bir hükümet kurmak olarak açıklanması.

Üyelikleri ülke içinde etkin, liderlik düzeyinde de Avrupa’da yaygın durumda olduğu da ayrıca not ediliyor.

Ülke dışından Türkiye’ye tebelleş olan terör örgütleri ise “ABD Dışışleri Bakanlığı’nın belirlediği bilgiler ışığında” şöyle açıklanıyor:

El Nusra Cephesi:

Amacı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimini devirmek, benzer görüşlü Suriye isyancı gruplarını devralmak ve nihai olarak bölgesel bir İslam halifeliği kurmak

El Kaide:

Amacı, Türk nüfusunu radikalleştirmek ve şeriat hükümlerine göre katı bir hilafet düzeni kurmak üzere Türk hükümetini devirmek

Küdistan İşçi Partisi (PKK):

Amacı, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de Kürt özerkliği, politik ve kültürel hakların genişletilmesi için, ağırlıklı olarak Güneydoğu’da operasyonlar yapmaktır. Üyelerin çoğunluğu Türk Kürtleri ile birlikte İran, Irak ve Suriye’den gelen Kürtlerdir.

İlginç ve sevindirici olan PKK’ye ülke dışındaki terör örgütleri arasında yer verilmiş olması.

Ama daha da ilginci, ABD yetkilileri gibi CIA’nın da Türkiye içi ve dışı terör örgütleri arasına FETÖ’yü hiçbir zaman dahil etmemiş olmasıdır.

Bu da Gülen’e sahip çıkmaları ile çok tutarlı bir politikadır!..

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CIA, ülkemizi uyuşturu kaçakçılığının merkezi / kavşak noktası diye ilan ediyor. Aynen şöyle:

“Türkiye, Güneybatı Asya eroininin Batı Avrupa’ya ve daha az oranda ABD’ye hava, kara ve denizyollarıyla kilit taşıma yoludur. Türk ve uluslararası kaçakçılık şebekeleri İstanbul merkezli faaliyet gösterirler. Dışarıdan getirilen baz morfini, eroine dönüştürecek laboratuvarlar, merkezden uzak bölgelerde ve İstanbul yakınlarındadır. Hükümet, yasal afyon-haşhaş ekimi ve haşhaş konsantresi çıktısı konusunda sıkı kontroller uyguluyor. Kara para aklama kontrolleri ise gevşektir.”

ABD’nin elinde kart çok!