Savaş üzerine söylenmiştir

“Anne, baba, hepinizi çok özledim. Bu videoyu Buse’ye de atın. Buse, aşkım, seni çok seviyorum. Hepinizi çok özledim. Tamam mı?”

Tamam değil çocuk, tamam değil, hiç değil!

Tertemiz, yakışıklı, çocuksu bir yüz. Yaşını bilmiyorum. Ama çocuk işte! Çok genç! Tane tane, temiz bir Türkçeyle kameraya bakarak konuşuyor. “Buse, aşkım” derken utangaç gülümsemesi büyüyor, yanakları kızarıyor, gamzeleri derinleşiyor... Videoyu tekrar tekrar izliyorum gözyaşları içinde. İçimden ona sarılmak geliyor...

Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in videosu bu. Ağabeyi “İzmir’de kendi ellerimle askeriyeye teslim ettiğim kardeşim şehit düşmüştür” diyerek yayımlamış Yunus’un son görüntüsünü... Sınır ötesinde verdiğimiz 4 şehitten sadece biridir o. (Ben bu yazıyı yazarken dörttü; siz okurken kaç olacak bilemeyiz.)

O güzel yüzlü gence “Bizi affet seni koruyamadık” demek için çok geç. Ancak “Mekânı cennet olsun” deyip ailesine sabırlar dileyebilirim...

‘Vatan haini’ avına karşı Brecht

Savaşla birlikte, “vatan haini” avı, sosyal medyada söylemlerinde savaş aleyhtarlığı yapanlara; yaşadıklarımızı sorgulayanlara karşı başladı. Soruşturmalar, gözaltları...

Tehlikeli sularda yüzmeyelim: Aşağıda paylaştığım dizeler Bertolt Brecht’e aittir. Kesinlikle Suriye’ye girmemizle ilgisi yoktur. 2. Dünya Savaşı için söylenmiştir. (Türkçeleri Ahmet Cemal, Yılmaz Onay, A. Kadir ve Genco Erkal’a aittir.)

Bu gelen savaş ilk değil

Çok savaş oldu bundan önce.

Bittiği gün en son savaş,

Bir yanda yenilenler vardı, gene

Bir yanda yenenler vardı.

Yenilen yanda yoksullar

Kırılıyordu açlıktan.

Yenen yanda açlıktan kırılıyordu

Gene yoksullar.

*

Akşam yeli eserken savaş alanında

Düşman yenilmişti

Telgraf telleri çınlaya titreye

İletti haberi uzaklara,

Bir ucunda dünyanın

Yükseliverdi bir acı uluma,

Çılgın bir çığlık koptu

Kızgın ağızlardan gök boşluğunda

İlenmekten soldu binlerce dudak,

Binlerce yumruk sıkıldı kudurmuş bir hınçla,

Öbür ucunda dünyanın

Bir sevinç çığlığı ağdı gökyüzüne,

Sarıldılar birbirlerine, tepindiler delirmiş gibi

Ciğerler şişti, göğüsler kabardı.

Binlerce dudak mırıldandı eski duaları.

Kaskatı olmuş binlerce dindar el

Kenetlendi o saat birbirine

Gece yarısına doğru

Telgraf telleri hâlâ sayıyordu

Savaş alanındaki ölüleri

Sonra dost düşman bütün insanlar birden sustu,

Yalnız analar ağladı dünyanın iki ucunda.

*

Kardeşim bir pilottu / Gün geldi emir aldı / Topladı çantasını / Uçtu güneye doğru.

Fatihti benim kardeşim / Halkımıza toprak gerek / Ve hep hayalimizdir bizim / Ülkeleri fethetmek.

Guadarrama Dağları’nda şimdi / Kardeşimin fethettiği yer / Uzunluğu bir seksen / Derinliği bir elli.

*

Duvara tebeşirle yazmışlar / Savaş istiyoruz. / Bunu yazan / Vuruldu çoktan.

Yukarıdakiler derler ki

Yukarıdakiler ne der

Yolun sonu zafer

Aşağıdakiler ne der

Yolun sonu mezar

*

Tepedekiler der ki:

Orduda halkın birliği vardır.

Gerçekten öyle mi değil mi, mutfakta anlaşılır.

Yüreklerde atan cesaret aynı

Ama tabaklardaki yemek, farklı.

*

Savaş dediğin alışveriştir

Peynir değildir satılan

Kurşun barut, topla tüfektir

Bir de insandır yutulan

Savaşı besleyin bol kanla

Yazılın hemen orduya

Hadi gelin katılın siz de

Düşün davulun peşine

*

Savaşla çok şey büyüyecek.

Büyüyecek

Mülk sahiplerinin mülkleri

Ve mülksüzlerin sefaleti

Yönetenlerin söylevleri

Ve yönetilenlerin suskunluğu...

Ve son söz. Elbet yine Brecht’ten:

Vatan millet hep palavra

Savaşlar da bahane

Bu düzende tek kural var

Artmalı hep sermaye

*

İtişirler, didişirler.

Sürdürürler kavgayı.

En sonunda birleşirler.

Yerler yoksul hakkını.

*

Aydınlıkta görünür

Sıyrılanlar gölgeden.

Ya kalanlar karanlıkta.

Var mı onları gören?