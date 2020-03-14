Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs hakkında merak edilen soruları yanıtladı!
Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki eğitime ara verilen süreçle ilgili Sıkça Sorulan Sorular hakkında bilgilendirmede bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi twitter hesabından koronavirüs hakkında Sıkça Sorular Sorular'a ilişkin bilgilendirme videosu paylaştı.
Hazırlanan videodaki soru ve cevaplar şöyle:
Soru: Tatil takvimi nasıldır?
Cevap: 16-22 Mart-Tatil, 23-27 Mart-Uzaktan Eğitim
Soru: Öğretmenler tatil döneminde okula gidecek mi?
Cevap: Öğretmenlerimizin tatil döneminde okullarına gitmesi beklenmemektedir.
Soru: Öğretmenler tatil süresinde il dışına çıkabilecek mi?
Cevap: Bu süre zarfında öğretmenlerimizin bulundukları ilin dışına çıkmamaları önerilmektedir.
Soru: Uzaktan eğitim hangi platform üzerinden yapılacak?
Cevap: EBA,TRT aracılığıyla oluşturulan eğitim platformları üzerinden eğitimler yapılacaktır. Eğitimlerin içeriği ve planlanması hakkında bilgilendirme Bakanlık tarafından yapılacaktır.
Soru: Öğretmenlere tatil döneminde ek ders ücreti verilecek mi?
Cevap: 16-20 Mart: 15 ders saatlik ücretlendirme. 23-27 Mart: Üzerindeki ders saatine göre ücretlendirme.
Soru: Hayat boyu öğrenme kursları tatil olacak mı?
Cevap: Hayat boyu öğrenme kurslarımız tatil kapsamındadır.
Soru: Hizmet içi eğitim programları tatil süresinde yapılacak mı?
Cevap: Bakanlığımıza bağlı kurumlarda yapılacak tüm sosyal etkinlikler ve eğitim programları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Soru: Liselere ve üniversitelere giriş sınavı tarihlerinde bir değişiklik söz konusu mu?
Cevap: Liselere ve üniversitelere giriş sınavlarının tarihlerinde planlanan bir değişiklik yoktur.
Soru: Kreşler tatil olacak mı?
Cevap: Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi eğitim kurumları tatil kapsamındadır.
Soru: Özel okullar tatil kapsamında mı?
Cevap: Özel okullarımız da tatil kapsamındadır.
Soru: Özel okullar uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerini okula çağırabilir mi?
Cevap: Karar, kurum yönetiminin uhdesindedir.
Bakanlık, diğer sorular için MEBİM Çağrı Merkezi 444 0 632 numaralı telefonun aranabileceğini kaydetti. (İLKHA)
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