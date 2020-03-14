​Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs hakkında merak edilen soruları yanıtladı!

14 Mart 2020 Cumartesi, 16:58

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi twitter hesabından koronavirüs hakkında Sıkça Sorular Sorular'a ilişkin bilgilendirme videosu paylaştı.

Hazırlanan videodaki soru ve cevaplar şöyle:

Soru: Tatil takvimi nasıldır?

Cevap: 16-22 Mart-Tatil, 23-27 Mart-Uzaktan Eğitim

Soru: Öğretmenler tatil döneminde okula gidecek mi?

Cevap: Öğretmenlerimizin tatil döneminde okullarına gitmesi beklenmemektedir.

Soru: Öğretmenler tatil süresinde il dışına çıkabilecek mi?

Cevap: Bu süre zarfında öğretmenlerimizin bulundukları ilin dışına çıkmamaları önerilmektedir.

Soru: Uzaktan eğitim hangi platform üzerinden yapılacak?

Cevap: EBA,TRT aracılığıyla oluşturulan eğitim platformları üzerinden eğitimler yapılacaktır. Eğitimlerin içeriği ve planlanması hakkında bilgilendirme Bakanlık tarafından yapılacaktır.

Soru: Öğretmenlere tatil döneminde ek ders ücreti verilecek mi?

Cevap: 16-20 Mart: 15 ders saatlik ücretlendirme. 23-27 Mart: Üzerindeki ders saatine göre ücretlendirme.

Soru: Hayat boyu öğrenme kursları tatil olacak mı?

Cevap: Hayat boyu öğrenme kurslarımız tatil kapsamındadır.

Soru: Hizmet içi eğitim programları tatil süresinde yapılacak mı?

Cevap: Bakanlığımıza bağlı kurumlarda yapılacak tüm sosyal etkinlikler ve eğitim programları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Soru: Liselere ve üniversitelere giriş sınavı tarihlerinde bir değişiklik söz konusu mu?

Cevap: Liselere ve üniversitelere giriş sınavlarının tarihlerinde planlanan bir değişiklik yoktur.

Soru: Kreşler tatil olacak mı?

Cevap: Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi eğitim kurumları tatil kapsamındadır.

Soru: Özel okullar tatil kapsamında mı?

Cevap: Özel okullarımız da tatil kapsamındadır.

Soru: Özel okullar uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerini okula çağırabilir mi?

Cevap: Karar, kurum yönetiminin uhdesindedir.

Bakanlık, diğer sorular için MEBİM Çağrı Merkezi 444 0 632 numaralı telefonun aranabileceğini kaydetti. (İLKHA)