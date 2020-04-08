19 yolcu çıkan minibüsün sürücüsü: Binmek için önüme atlıyorlar
Maltepe'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sabah saatlerinden itibaren minibüslerde denetim yaptı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla içinde en fazla 7 yolcu bulunması gereken minibüsler, tek tek durdurularak kontrol edildi. Aralarında haberleşerek denetimden kaçmaya çalışan sürücüler de cezadan kurtulamadı. "Yolcular önüme atlıyorlardı" binmek için diyen minibüs sürücüsü de onu izleyen polis ekibinin kamerasına yansıdı. Yolcuların minibüsü durdurmadığı önlerine atlamadığı belirlenerek, cezai işlem uygulandı.
08 Nisan 2020 Çarşamba, 13:02