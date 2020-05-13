301 madenci facianın üçüncü yıldönümünde mezarları başında anıldı
Manisa Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci facianın üçüncü yıldönümünde mezarları başında anıldı.
Video Haberler
- Kısıtlama kalktı, çocuklar parklara akın etti
- Video çekip sosyal medyada yayınlayacaklardı
- Akşam saatlerinde kaydedildi: Polisler böyle kovaladı
- İşte dünyanın en kısa boylu adamı
- Verilen sürede babalarının mezarına koştular
- Yer: Artvin... Milli sporcudan korkutan atlayış
- 301 madenci mezarları başında anıldı
- Buket Aydın hakkında dikkat çeken iddia
- 800 liraya satılıyor! Birçok Avrupa ülkesinden talep var
- Bilim Kurulu üyesinden 'Berber' uyarısı