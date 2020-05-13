301 madenci facianın üçüncü yıldönümünde mezarları başında anıldı

Manisa Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci facianın üçüncü yıldönümünde mezarları başında anıldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:44


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