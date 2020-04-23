8 yaşındaki Kılıçdaroğlu, CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde!

23 Nisan 2020 Perşembe, 16:57

23 Nisan TBMM'nin açılışının 100’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan ve CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan animasyon film büyük beğeni kazandı.

‘’Anadolu’nun bütün Kemallerine, bütün çocuklara ithaf edilmiştir...’’ diye başlayan çizgi film, 8 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van Erciş’te okuduğu ilkokul yıllarındaki bir 23 Nisan sabahını metaforik olarak anlatıyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu filmde şu cümleleri kullanıyor:

"Büyük Atatürk! Sana Anadolu'nun bütün Kemalleri, çocukları olarak söz veriyoruz. 100 yıl önce yaktığın egemenlik ateşini, kuşaktan kuşağa 100'lerce yıl daha aynı inançla taşıyacağız. Kalplerimizdeki Cumhuriyet ve demokrasi ışığı hiç sönmeyecek. Cumhuriyetimiz hep sizin dediğiniz gibi “Kimsesizlerin kimsesi” olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun Türkiyem!”