9 ülkeden kadına yönelik şiddete karşı ortak çağrı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 22:06

Türkiye’den Damla, dünyanın farklı kültürlerinden ve farklı dillerinden kadınların erkek şiddetine karşı ortak mücadele verdiğini söyleyerek, “Koronaya kapıyı kapattık. Peki ya içeride kalan patriyarka? Virüsten çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzun ne zaman farkına varacaksınız?” diye sordu.

Kadınların hayatının ev içi şiddet nedeniyle eve sığamadığını belirten Damla, “Türkiye’de kadına şiddet sadece pandemi sürecinde yüzde 38 arttı. Bu bir acil durum çığlığıdır. Susmayacağız. Bu kez evleri ve sokakları kadına karşı şiddet ve patriyarka virüsüne karşı dezenfekte edeceğiz” diye konuştu.

‘24 SAAT İSTİSMARCINLA KALMAK’

Yeni Zelanda’dan Harriet, günün 24 saati istismarcınızla aynı evde kalındığında yardım almanın oldukça zor olduğunu dile getirerek, “Yeni Zelanda’da sosyal izolasyon virüsten daha fazla öldürüyor” ifadelerini kullandı.

Kamerun’dan Estella, kadınları erkek şiddetine karşı birleşmeye çağırırken, Madagaskar’dan Joanna “Yola çıkmak, harekete geçmek için uygun zaman yoktur. Sadece geç kalmadan yapmak gerekir” dedi.

‘YOKSUL BÖLGELERDE ARTIYOR’

Kolombiya’dan Airlin, kadına yönelik şiddetin eski bir salgın olduğunu vurgulayarak, karantinaya alınamayacağına dikkat çekti: “Bu durum Kolombiya için Cartagena gibi şehirlerin yoksul bölgelerinde yaşayan kadınları daha dramatik şekilde etkiliyor. Bu mahalleler Afrika kökenli ve siyahi kadınların çoğunluğunu temsil ettiği bölgeler. Bu nedenle tüm aile içi şiddet fiillerini, kadına yönelik saldırıları ve vücudumuza yönelik tüm polis müdahalelerini reddediyoruz.”

Romanya’dan Adda, koronavirüsün herkesi ev içine hapsettiğini ancak erkek şiddetinin hiçbir şeyden daha zor olamayacağını ifade ederek, “Siz bağırıyor, ben ıstırap çekiyorum. Gelin bir araya gelip, bu sevginin şiddetten daha büyük olduğunu gösterelim” diye konuştu.

‘ÜLKENİN DOĞUSUNDA KADINARA TECAVÜZ EDİLİYOR’

Kongo Demokratik Cumhuriyet’inden Gloria, tüm enerjinin koronavirüsle mücadeleye harcandığını ancak ülkenin doğusunda kadınlara tecavüz edildiğini belirtti.

İtalya’dan Caterina, karantinada istismar ve şiddetin arttığını ifade ederek, “İzolasyon nedeniyle ihbar etme cesareti kırılıyor. Olağanüstü fon kurulması ve ulusal dayanışma talep ediyoruz” dedi.

Brezilya’dan Carina, evde kalmaya başlandığından beri ev içi şiddetin arttığını kaydederek, “Eğer şiddete maruz kalan kadınlardansanız, çekinmeden güzlü olun ve ihbar edin” diye dikkat çekti.