A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi

09 Mart 2020 Pazartesi, 12:00

Türkiye’nin sınır kapılarının açımasının ardından binlerce sığınmacının iki ülke arasındaki bekleyişi sürüyor.



Göçmenler sınırda Yunan polisinin sert müdahalesine maruz kalarak yaşam savaşı verirken A Haber muhabiri Vedat Sezer’in, bir sığınmacıya Yunanistan tarafına nasıl geçeceğini tarif ettiği görüntüler ortaya çıktı.



Tunca Köprüsü yakınlarında gerçekleşen diyalogda sığınmacıya Meriç ilçesinden botla geçişlerin yoğun olduğunu söyleyen Sezer “Buradan buradan botlarla. Meriç’in oradan çok geçen var” diyerek sığınmacıyı ikna etmeye çalışıyor.



