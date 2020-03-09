A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi
A Haber muhabiri Vedat Sezer’in, bir sığınmacıya Yunanistan tarafına nasıl geçeceğini tarif ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye’nin sınır kapılarının açımasının ardından binlerce sığınmacının iki ülke arasındaki bekleyişi sürüyor.
Göçmenler sınırda Yunan polisinin sert müdahalesine maruz kalarak yaşam savaşı verirken A Haber muhabiri Vedat Sezer’in, bir sığınmacıya Yunanistan tarafına nasıl geçeceğini tarif ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Tunca Köprüsü yakınlarında gerçekleşen diyalogda sığınmacıya Meriç ilçesinden botla geçişlerin yoğun olduğunu söyleyen Sezer “Buradan buradan botlarla. Meriç’in oradan çok geçen var” diyerek sığınmacıyı ikna etmeye çalışıyor.
Video Haberler
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi
- Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz
- AKP'li milletvekili Engin Özkoç'u tehdit etti!
- Taksim'de kadınların 8 Mart yürüyüşüne polis müdahalesi!
- Kadınlar erkekleri mitingten kovdu
- Dünya Kadınlar Günü’nde binlerce kadın koştu
- Kadınlardan Kadıköy'de 8 Mart yürüyüşü
- Davutoğlu'ndan AKP göndermeli 8 Mart paylaşım
- Muhterem Nur'un manevi oğlundan açıklama
- 'Kazanan hep kadın olur'