ABD'de kağıt fabrikasında patlama meydana geldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin Maine eyaletinde kağıt fabrikasında patlama meydana geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle az kişinin çalıştığı fabrikada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama anı bir görgü tanığı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
ABD'nin Maine eyaleti Jay kentinde bulunan tarihi kağıt fabrikası Androscoggin Mill'de, dün patlama meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle az sayıda kişinin çalıştığı fabrikada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü tanıkları patlama sırasında yerin sarsıldığını ve aktif volkan gibi her tarafa kül ve ağaç parçaları yayıldığını belirtti. Yetkililer 1960 yılından itibaren aktif olan kağıt fabrikasındaki patlamanın, ağaç parçaları ve kimyasal madde bulunan tankta meydana geldiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri patlamanın sebebini araştırdıklarını belirtti.
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