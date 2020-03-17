Ahmet Çakar'dan skandal koronavirüs açıklaması!

17 Mart 2020 Salı, 12:46

Beyaz TV'de Ertem Şener'in sunduğu Derin Futbol programında eski hakem olan doktor kökenli Ahmet Çakar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Ahmet Çakar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısının 47'ye yükseldiğini duyurduğu açıklamadan önce canlı yayında koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

ÇAKAR: KORONADAN 2 VEFATIMIZ VAR

Ahmet Çakar, "Maalesef 2 tane vefatımız var" sözleri sonrası "Koronadan mı?" sorusuna "Koronadan. Sanıyorum Sayın Bakan (Fahrettin Koca) birazdan açıklayacak. Benim devlet içerisindeki bağlantılarım ve doktor olmam nedeniyle bunu üzülerek söylüyorum" dedi.

BAKANLIK 19 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 93 şüpheli tespit edildiğini, 19 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.