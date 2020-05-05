Akit Tv’den bir skandal daha: "Orucunu hanımıyla da açabilir"
Akit Tv’de yayınlanan “İnanan Genç” programında konuşan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir: Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir.
"İnanan Genç" isimli programa konuk olan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir, bir insanın eşiyle de oruç açabileceğini iddia etti. Mesut Özdemir, oruç açmayla ilgili yaptığı açıklamada,"Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir. Evet var bu, fıkıh kitaplarında."
Özdemir'in sözlerinin tepki çekmesi üzerine 28 Nisan'da yayınlanan programın sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.
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