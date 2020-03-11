AKP toplantısında isim krizi!
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AKP İl Başkanları Toplantısı'nda isim krizi yaşandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki sahneye çağırdığı il başkanının ismini unuttu. Erdoğan ise Özhaseki'ye "ismini bilmiyor musun?" diye sordu. O anlar kameraya böyle yansıdı.
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