AKP'li Belediye, Trump ve ABD'li yıldızlara maske gönderiyor
AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD'nin New York kentinde yaşayan 371 yıldız oyuncu ve sanatçıya maske göndereceklerini açıkladı.
AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD'nin New York kentinde yaşayan yıldız oyuncu ve başka ünlü kişilerin milyonlarca liralık servetlerine rağmen maske sıkıntısı yaşadığını belirterek, “ABD Başkanı Donald Trump, New York valisi ve belediye başkanı ile kentteki ünlülere İngilizce ve Türkçe mektupların içerisinde bulunduğu birer kutu maskeyi posta yoluyla göndereceğiz” dedi.
Makamında gazetecilere açıklamada bulunan Sayan, 371 kişiye maske göndereceklerini ve bunların arasında sinema ve ses sanatçısı olduğunu söyledi.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham