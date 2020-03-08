AKP'li milletvekili Engin Özkoç'u tehdit etti!

08 Mart 2020 Pazar, 22:47

“O SÖZLERİ DIŞARIDA SÖYLESE ÇEKER VURURLAR”

AKP'li milletvekili “Geçen günkü meclisteki o hainin, o alçağın, o onursuzun çok afedersiniz o şerefsizin söylemleri bundan ibarettir. Diğer türlü hiç kimse hele hele bir milletvekili parlementoda o sözleri bir şahsa dahi kullanamaz, bırakın bir devlet başkanını sıradan bir şahsa dahi kullanamaz. Dışarda o sözleri bir şahsa etsin çeker vururlar.” dedi.

“O ALÇAĞIN BİR YERLERİNİN KIRILMASI LAZIMDI”

Engin Özkoç’a “O alçağın o meclisten çıkarken muhakkak bir yerlerinin kırılarak çıkması lazımdı, elini kolunu sallayarak çıkması içimi soğutmadı” dedi.

“NE ZAMAN MECLİSE GELSE AYNI MUAMELEYİ GÖRECEK”

Bitlis News'in haberine göre, Özkoç’un meclise gelmemesi gerektiğini söyleyen AKP'li milletvekili “Siz o alçakça ifadeleri kullanacaksınız utanmadan sıkılmadan gelip meclis kürsüsüne çıkıp konuşma hadsizliğini kendinizde bulacaksınız. O gün geri duracak zaman değildi, o gün o hadsize haddini bildirecek zamandı ve Rabbim nasip etti sizden aldığımız güçle ona haddini bildirdik. O şahıs o insan müsveddesi bundan sonra inşallah o meclise gelmez. Ne zaman meclise gelse aynı muameleyi görecek, eksik olanı tamamlayacağız. Ama tezkere meclise geldi, dokunulmazlığı önümüzdeki hafta kaldırılsa, bizde mecliste zevkle elimizi kaldıracağız ve o alçağın, o vatan haininin milletvekilliğini düşüreceğiz bir daha meclise giremeyecek.” şeklinde konuştu.