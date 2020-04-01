AKP'li Zonguldak Belediye Başkanı açıkladı: 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

01 Nisan 2020 Çarşamba, 16:19

AKP'li Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, koronavirüse karşı alınabilecek önlemler kapsamında bir video paylaşarak yurttaşlara uyarılarda bulundu. Alan payalaştığı videoda, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'ün üzerinde de pozitif vaka olduğunu açıkladı.

AKP'li Zonguldak Belediye Başkanı Ömer SelimAlan, Youtube hesabından paylaştığı videoda vaka ve vefat sayıları için şu açıklamalarda bulundu;

"Ney yazık ki rakamlar hızlı akıyor Zonguldak'ta şu dakika itibarıyla 100'ün üzerinde pozitif vakamız, ne yazık ki 5 tane can kaybımız var. 1 tane kovid-19 ile enfekte olmuş vatandaşımız, farkında olmadan, istemeden sosyal temas mesafesine uymadığı için en başta yakınları, akrabaları, ailesi olmak üzere onlarca insanımızı enfekte ederek ne yazık ki salgını daha da sıkıntılı hale getirdi."

VALİNİN AÇIKLADIĞI SON RAKAM 22 VAKA, 1 VEFAT

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs vaka sayısının 22 olduğunu ve bir yurttaşın da hayatını kaybettiği açıklamıştı.



Ayrıca artık ricada bulunmayacaklarını ifade eden Akp'li Belediye Başkanı Alan, şu ifadeleri kullandı;

*Bir video çekmemek için çok direndim ama ne yazık ki Cumartesi ve Pazar günkü güzel tablodan sonra bugün hafta başı olması sebebiyle caddeyi gezdiğimiz zaman ne yazık ki özellikle merkez ilçede günlerdir ulusal basın, yerel basında yer alan uyarılara rağmen vatandaşlarımızın bu kurallara uymadığını üzülerek gördük.

*Ben sizlerden bir evladınız olarak, bir arkadaşınız olarak bir hekim olarak bir belediye başkanı olarak artık rica etmiyorum. Uyarıyorum lütfen çok acil olmadığı sürece evinizden dışarı çıkmayınız.

*Sokağa çıkmayın, caddeye inmeyin. Ne yazık ki İtalya Belediye Başkanı'nın açıklamalarını duyduğumuzda acaba bu kadar mı diyorduk.

“SONUMUZ PEK İYİ OLMAYACAK”

*Eğer biz tedbirler noktasında önlem almazsak, uyarılar noktasında bu vurdumduymazlığa devam edersek sonumuzun pek iyi olmadığını açık ve net görebiliyoruz.

*Bu dakikadan sonra Valimizin bilgisi ve inisiyatifi dahilinde hem yaya ve hem de araç trafiği yoğun sıkı tedbirleri arttırıyoruz.







*Lütfen şu 15 günlük süreçte bizlere destek olun. Devlet her çalışanı ve her hücresiyle vatandaşlar için 7/24 gayret gösteriyor. Sizlerden tekbir beklentimiz var. Lütfen evde kalın, evden çıkmayın. Kendinizi, kentimizi seviyorsanız. Artık bu uyarılara dikkat edin.

“VURDUMDUYMAZLIĞA SON VERELİM”

*Bu vurdumduymazlığa son verelim. Çünkü Zonguldak'ta hem yaş grubu itibariyle hem maden şehri olması sebebiyle hem de bu vurdumduymazlık olması sebebiyle sayıların ve can kayıplarının artışından çok büyük endişe ediyoruz. Lütfen evinizde kalın.