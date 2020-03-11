AKP’ye geçen Tuba Vural Çokal dört ay önce iktidarı yerden yere vurmuştu

11 Mart 2020 Çarşamba, 14:20

‘Ülkücüler dışlanıyor’ diyerek İYİ Parti’den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AKP’ye katıldı. Çokal’a rozetini grup toplantısında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti’den istifa eden Tuba Vural Çokal yazılı açıklama yapmıştı. Çokal, Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberi-onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları görev değişiklikleri yapıldığını öne sürerek, “Her ne kadar Genel Başkan Meral Akşener, parti teşkilatlarıyla ters düştüğümü dile getirmiş olsa da gerçekte olan teşkilatımızı ve yol arkadaşlarımızı keyfi bir il başkanına karşı savunmuş olmamdır. Savunduğum yol arkadaşlarım kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından beri canhıraş ve cesurca çalışan arkadaşlarımızdı. Ancak Genel Başkanın ve yetkililerin haberi olmadığını beyan etmelerine rağmen, adını koyamadığımız bir biçimde emek sahipleri, kongre hakları ellerinden alınmak için uydurulmuş yerel haberlerle önce disipline sevk edildi, sonra görevlerinden alındılar” demişti.

Çokal, “Elbette her şeye rağmen mücadeleme devam edebilirdim, ancak parti içinde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur. Bu hayal kırıklığının bir neticesi olarak, zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak dahil olduğum ve kurucu ilçe başkanlığı yaptığım İYİ Parti’den, STK ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği gibi görevlerime rağmen istifamı verdim. Elbette konuşulacak çok şey olmasına rağmen, gerektiğinde vicdanımın sesini dinleyerek en acı kararları almam gerektiğini bana fedakarlıkla öğreten Genel Başkan Sayın Meral Akşener’e teşekkür eder, artık eski yol arkadaşlarım olan değerli İYİ Partililere başarılar dilerim” ifadelerini kullanmıştı.







DÖRT AY ÖNCE AKP İKTİDARINI KIYASIYA ELEŞTİRMİŞTİ

“Atatürk’ü yok sayarak hutbe okutan Diyanet ile Atatürk’ü yok sayarak Cumhuriyet’i kutlayan valilerle ülke yöneten sizlerin, bizleri yok sayması gayet doğaldır. Son birkaç yıldır hukuku göreceli hale getirdiniz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza ilişkin en küçük bir yorum, savcılar tarafından mercek altına alınırken, Atatürk’e ve daha dün kutlamasını yaptığımız Cumhuriyet’e sövenlere dokunan yok.”

‘FATİH TEZCAN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATAN YOK’

“Halkı kin ve nefrete teşvik pahasına, Atatürk ve Cumhuriyet’e ısrarla söverek halkı kutuplaştırma yoluna giden Fatih Tezcan için kılını kıpırdatan, işlem başlatan yok.

Bu sözde yazarın Atatürk ve Cumhuriyet’e sövmekten başka bir işi olmadığı da aşikar. Bu adamı hukuktan kim koruyor bilmek istiyoruz”