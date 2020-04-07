AKP'ye koronavirüs anketinden büyük şok!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel karantina sürecini hükümetin kötü yönettiğini belirterek "Ankete göre 3 kişiden biri hükümet doğru iş yaptı diyor. AKP seçmeni bile kötü yönettiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.
Özel, Meclis'te gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Özgür Özel Meclis gündemine gelecek af yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, yeni düzenleme ile Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal gibi Erdoğan'ı eleştiren siyasetçi, gazeteci ve yazarların cezaevine gireceğini söyledi.
Daha sonra Tekalifi Milliye kararlarını okuyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özgür Özel "Günü geliyor Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına sövüyor. Günü geliyor Atatürk'ün yaptıklarından örnek veriyor" dedi.
Ekonomik gidişatı da eleştiren Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albarak'a tepki gösterdi.
Özgür Özel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da yalancılıkla suçladı. Özel, "At yalanı sayalım inananı. Süleyman Soylu'nun bütün olayı bu.
AKP iktidarının kutuplaşmadan beslendiğini belirten Özgür Özel "Tek gücünü var kutuplaşma. Oyunun farkındayız. Erdoğan'ı çıldırtacak lafları etmesini biliriz de gün o gün değil" dedi.
ANKET AÇIKLADI
Konuşmasının sonunda anket gösteren Özgür Özel "Sadece ve sadece halkın yüzde 61.2'si diyor ki 'hükümetin yurt dışından gelenleri karantinaya almasında geç kaldığını düşünüyormusunuz?' sorusuna yüzde 34 hayır diyor. 3 kişiden 1'i hükümet 'doğru' iş yaptı diyor. 3 kişiden 2'si ise 'yanlış' iş yaptı diyor. Tek adam kafasıyla yürürseniz böyle olur. Kendi seçmeninizde bile yüzde 50'ye, yüzde 45'lik oranla kötü yönettiğinizi düşünüyor. MHP'nin Meclis'te verdiği desteğin sahada verilmediğini rakamlar gösteryor" dedi.
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