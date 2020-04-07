Alanya'da otel sahibi, kız öğrencilerin odasına zorla girdi
Alanya'da koronavirüs nedeniyle KYK yurtlarında yer olmadığı için otelde kalan kız öğrenciler, işletme sahibinin saldırısına uğradı. Kız öğrencilerin odasına zorla giren otel sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir işletme sahibi, öğrenci yurtlarında yer olmadığı için otelinde kalan kız öğrencilerin odasına zorla girerek saldırıda bulundu.
"İSTEDİĞİM GİBİ GİRERİM LAN!''
Kız öğrencilerin "Bizim odamıza izinsiz nasıl girebiliyorsunuz?" sorusu üzerine öfkelenen otel sahibi, "Burası benim odam, istediğim gibi girerim lan! Yönetmelik de, kanun da benim! Ben öğrencilerin odasına istediğim şekilde girerim! İşine gelmeyen gider" diyerek argo ifadeler kullandı.
''YÖNETMELİK DE KANUN DA BENİM!"
Kız öğrencilerin "Bizim odamıza izinsiz nasıl girebiliyorsunuz?" sorusu üzerine öfkelenen otel sahibi, "Burası benim odam, istediğim gibi girerim lan! Yönetmelik de, kanun da benim! Ben öğrencilerin odasına istediğim şekilde girerim! İşine gelmeyen gider" diyerek argo ifadeler kullandı.
Parasız Eğitim Koordinasyonu'na ulaşan öğrenciler "Koronavirüs nedeniyle ailelerimizin yanına döndük, eşyalarımız otelde kaldı. Otel işletmecisi sık sık telefonla arayarak, mesaj atarak kaldığımız ayların ücretlerini istiyor. Ödeme yapmazsak eşyalarımızı dışarı atmakla tehdit ediyor" dedi.
EŞYALARI DA VERMEMİŞ
Otel sahibinin ayrıca, "Nisan ve Mayıs aylarının faturalarını ödemeden kıyafetleri alamazsınız" diyerek öğrencilerin eşyalarını vermediği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Skandal olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'nun "Konu yakın takibimizde" açıklamasında bulunduğu öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Otel sahibinin kız öğrencilere saldırması sosyal medyada da büyük tepki topladı. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı görüntüleri izledikten sonra gerekli merciileri göreve çağırarak işlem başlatılmasını istedi.
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