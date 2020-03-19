Alevilere skandal ifadeler kullanan Pınar Fidan hakkında yeni gelişme

19 Mart 2020 Perşembe, 19:57

Pınar Fidan, İstanbul Kadıköy’de yaptığı stand-up gösterisinde Alevilerle ilgili “Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var” şeklinde nefret sözleri sarfetmişti. Aleviler hakkında nefret ifadeleri kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komedyen Pınar Fidan, ifade için emniyete çağrıldı. Fidan, avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi.

Pınar Fidan, emniyet ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldı.