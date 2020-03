Ali Babacan AKP iktidarına böyle tepki gösterdi: Yeter artık!

11 Mart 2020 Çarşamba, 16:18

AKP’den ayrıldıktan sonra DEVA Partisi’ni kuran eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, partisinin tanıtım toplantısında konuştu.

Babacan, "Ülkemizin her alanda sürekli zemin kaybetmesi yüreğimizi dağlıyor. Vatandaşlarımız, özellikle de gençlerimiz geleceklerinden kaygılı. İnsan haklarının ihlal edilmesi ve özgürlüklerin kısıtlanması, toplumumuzun nefes almasını zorlaştırıyor. Kadınlarımız kendilerine karşı her türden şiddetin tehdidi altında yaşıyor. Ülkemizde hukuk sürekli örseleniyor, adalet yaralı. Demokrasimiz zayıf. Halkımız ne kadar haykırsa da sesini duyuramıyor. Ayrıştırıcı, ötekileştirici siyaset dili toplumumuzu sürekli geriyor. Korku siyaseti, polemikler, kavgalar hepimizi yordu artık.

Çalışanlarımız her an işlerini kaybetme korkusuyla yaşıyor. İşçimiz, esnafımız, emeklimiz, memurumuz için aile geçindirmek her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Yatırımcımız, sanayicimiz önünü göremiyor, var olma mücadelesi veriyor. Eğitim en önemli sorun alanı olarak hala önümüzde. Çocuklarımızın geleceği en büyük kaygımız. Sağlık sistemi hızla bozulma sinyalleri veriyor. Kentlerimiz hüzünlü. Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın ağır yükünü kaldıramıyor. Toprağımız, ağacımız, suyumuz, soluduğumız hava, “yeter artık” diye haykırıyor. Bu ülkenin insanı son birkaç senedir çok üzüldü, yaralandı. Her şeyi elinden alındı ama bu ülkenin insanı sabretti, dayandı. Artık geldik, buradayız" ifadelerini kullandı.