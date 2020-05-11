Alışveriş için bekleyenler AVM önünde kuyruk oldu

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:06



Beylikdüzü'nde bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan AVM saat 11.00'da yeniden kapılarını açacak. Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek isteyenler sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi. Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.



