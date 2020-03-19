Ankara Üniversitesi'nden sosyal medyadaki 'koronavirüs videosu' hakkında açıklama
Türkiye'deki koronavirüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medyada ifadeleri yer alan Uz. Dr. G.Ç., konuşmasının bir bölümünün paylaşılmasıyla yanlış anlaşıldığını söyledi. Sosyal medyada tepki çeken videoda Uz. Dr. G.Ç.'nin 'Vaka sayısını binlerle konuşabiliriz artık... Umre işi mahvetti' cümlesi dikkat çekmişti.
Ankara Üniversitesi, bugün sosyal medyada İbni Sina Hastanesi'nde çekildiği ileri sürülen Uz. Dr. G.Ç'nin "Aslında baya kontrollü gidiliyordu ama umre işi mahvetti. Artık binleri bulmaya başladı vakalar" ifadelerini kullandığı video hakkında açıklama yaptı.
Koronavirüs salgınına yönelik faaliyetler nedeniyle günlerdir çok az uykuyla çalıştığını belirten G.Ç. şunları kaydetti:
"Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastane malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti"
'KONUŞMAMIN KÜÇÜK BİR KISMI KASITLI OLARAK PAYLAŞILDI'
G.Ç., siyasi ya da infial amaçlı bir söylemi olmadığını vurgulayarak sözlerine şu sözlerle devam etti:
"Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm. Çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür dilerim"
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