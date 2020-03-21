Ankara ve Konya'da tepki çeken görüntüler! Yasal işlem yapılacak

21 Mart 2020 Cumartesi, 09:11

Koronavirüse karşı kalabalık alanlardan uzak durulması çağrısı yapıldı ancak vatandaşlar Türkiye’nin farklı illerinde asker uğurlaması yaptı. İçişleri Bakanlığı ise uğurlamalar hakkında “Vatandaşlarımızın dikkatine. Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız” uyarısında bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül uğurlama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı: “Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır.”

Ankara, Konya, Gaziantep ve birçok ilde asker uğurlaması gerçekleşti. Ankara AŞTİ’deki bir grup, “En büyük asker bizim asker” diyerek yakınlarını askere uğurladı. Konya’da ise asker uğurlaması sırasında meşaleler yakıldı.















İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İL VALİLİĞİNE YAZI

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine asker uğurlama töreniyle ilgili bir yazı gönderdi. Bakanlık, valiliklerden askere uğurlama törenlerinde vatandaşların toplu olarak bir araya gelmesi korona virüs salgını riskini artıracağı için bu faaliyetlerin geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesini istedi.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda koronavirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, konferans, seminer vb. toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere birçok farklı tedbir alındığı hatırlatıldı.

Yazıda, alınan tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerini düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine gerçekleşmemesi gerektiği belirtildi. Valiliklerden, bu kapsamda anılan faaliyetlere geçici süreyle izin verilmemesi için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması istendi.