Ankara ve Konya'da tepki çeken görünüler! Yasal işlem yapılacak

21 Mart 2020 Cumartesi, 09:11

Koronavirüse karşı kalabalık alanlardan uzak durulması çağrısı yapıldı ancak vatandaşlar Türkiye’nin farklı illerinde asker uğurlaması yaptı. İçişleri Bakanlığı ise uğurlamalar hakkında “Vatandaşlarımızın dikkatine. Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız” uyarısında bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül uğurlama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı: “Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır.”

Ankara, Konya, Gaziantep ve birçok ilde asker uğurlaması gerçekleşti. Ankara AŞTİ’deki bir grup, “En büyük asker bizim asker” diyerek yakınlarını askere uğurladı. Konya’da ise asker uğurlaması sırasında meşaleler yakıldı.





