Ankara'da umre karantinası: Gece yarısı yurtları boşalttılar

Umreden dönen vatandaşlar Ankara Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarına getirildi. Yurtlarını boşaltmak zorunda kalan öğrenciler isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2020 Pazar, 10:30

Ankara'da, umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı.

Ankara Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında sabaha karşı saat 03.00 sularında öğrencilerin yurtları boşaltması gerektiği anons edilerek, yurtların karantina bölgesi olarak ilan edildiği açıklandı. Öğrenciler anonsla birlikte uykularından uyandırılarak apart topar yurttan çıkarıldı.

Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Yolcular uçak içerisinde sağlık taramasından geçirildi. Gelen yolcular, boşaltılan Gölbaşı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurduna, havalimanına ait servislerle getirilerek, gözlem altına alındı. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Video Haberler