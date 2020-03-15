Ankara'da umre karantinası: Gece yarısı yurtları boşalttılar
Umreden dönen vatandaşlar Ankara Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarına getirildi. Yurtlarını boşaltmak zorunda kalan öğrenciler isyan etti.
Ankara'da, umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı.
Ankara Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında sabaha karşı saat 03.00 sularında öğrencilerin yurtları boşaltması gerektiği anons edilerek, yurtların karantina bölgesi olarak ilan edildiği açıklandı. Öğrenciler anonsla birlikte uykularından uyandırılarak apart topar yurttan çıkarıldı.
Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Yolcular uçak içerisinde sağlık taramasından geçirildi. Gelen yolcular, boşaltılan Gölbaşı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurduna, havalimanına ait servislerle getirilerek, gözlem altına alındı. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarmıştı.
Video Haberler
- Umre karantinası için apar topar yurttan çıkarıldılar
- Dönüşümüz yok, öleceğiz deyip ağızlarını diktiler
- Yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada üretim durdu
- Milli Eğitim Bakanlığı, 'koronavirüs' videosu
- İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyanın gündeminde!
- Sis Zonguldak'ta hayatı zorlaştırdı!
- Vuhan'da karantina altında yaşam
- Akrabasına ateş açtı
- Değiştirilen ezana İhsan Eliaçık'tan tepki geldi
- Ablasını öldürdü, şarkı söyledi