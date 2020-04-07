Annesini rehin alıp evi ateşe verdi
Madde bağımlısı şahıs evini yakmaya çalıştıktan sonra annesini rehin alarak polise kurusıkı tabancayla ateş açtı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nakkaşnigari Sokak'ta, babası ve annesiyle yaşayan Yasin Y., eve geldi.
Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Yasin Y., babasının evde bulunmadığı sırada evini ateşe vermeye çalıştıktan sonra annesini rehin aldı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Yasin Y. teslim olmamak için direnirken elindeki kurusıkı tabancayla havaya ve polise ateş açtı.
Dumandan etkilenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.
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