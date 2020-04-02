Antalya'da büyük rezillik! Polis baskın yaptı

02 Nisan 2020 Perşembe, 13:10

Gece yarısı polisi alarma geçiren parti, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan trafiğe kapalı ana yolda düzenlendi. Cep telefonlarındaki haberleşme uygulamaları üzerinden parti yapmak için anlaşan 51 kişilik grup, saat 22.00 sıralarında buluştu.

DANSÖZ OYNATIP PASTA KESTİLER

Otomobilleriyle gelenler drift yaptı. Daha sonra otomobillerin çevresinde toplanan kalabalık, yüksek sesle müzik açıp dansöz oynattı. Alkol alan grup, daha sonra da doğum günü pastası kesti.

Bu sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü’ne bağlı sivil radar ekibi, bölgede otomobil ile drift yapan gençler olduğunu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

POLİS LASTİKLERİNE ATEŞ AÇIP KAÇMASINA ENGEL OLDU

Kısa sürede bölgeyi kuşatan polis ekipleri, gruba baskın düzenledi. Polis, kaçmak isteyen ve polise mukavemette bulunan bir sürücüyü, otomobilin lastiğine ateş ederek durdurdu.

Çevreleri kuşatılan ve kaçamayan gençler, cadde ortasında 2’şer metre aralıklarla yola dizildi. Aralarında kadınların da bulunduğu gruba, kimlik kontrolü yapıldı.

51 KİŞİYE 392’ŞER LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Corona virüsü salgını nedeniyle gençleri uyaran polis, ismiyle tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu’na göre 392’şer lira para cezası kesti. Gençler, bölgeden otomobilleriyle ayrıldı.