Antalya'da sabaha karşı büyük bir gürültüyle patladı: 1 ölü, 1 yaralı

06 Mart 2020 Cuma, 16:35

Olay, sabah 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1949 Sokak’ta meydana geldi. Mahalleyi besleyen trafodaki arıza nedeniyle bakım yapan İbrahim Bölge ve Ahmet Yılmaz, oluşan ark sebebiyle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olduğu belirlenen Ahmet Yılmaz’a olay yerinde müdahale ederken, arkadaşı İbrahim Bölge’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Ahmet Yılmaz, acil servisteki tedavisinin ardından ameliyata alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, İbrahim Bölge’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çevresinde çok sevilen birisi olarak bilinen Bölge’nin, 7 yıl önce aynı kurumdan emekli olduğu, ancak müdürlerinin ısrarı üzerine çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Biri kız olmak üzere iki çocuğu bulunan Bölge’nin cenazesi, ikindi namazının ardından Meydan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



'BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Mahalledeki bir sitede oturan Banu Bora, sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandığını söyledi. Olayın şokunu üzerinden atamadığını kaydeden Bora, "Büyük bir gürültü ile uyandım. Gelen patlama sesinin ne olduğu merak edip aşağıya baktık, trafodan sesler geliyordu. Daha sonrasında ise ambulans ve polisler geldi. Bir süre sonra ise 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin de yaralı olduğunu duyduk. Çok üzgünüm" dedi.



