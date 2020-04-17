Antalya'nın Manavgat ilçesinde, gezi teknesinde yangın!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bakım sırasında, kaynak makinesinden çıktığı tahmin edilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.
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