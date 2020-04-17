Antalya'nın Manavgat ilçesinde, gezi teknesinde yangın!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2020 Cuma, 13:33

Manavgat'ın tersaneler bölgesinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.  Bakım sırasında, kaynak makinesinden çıktığı tahmin edilen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.


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