Aracıyla güvercinleri ezmişti, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

29 Nisan 2020 Çarşamba, 12:34

Olay, dün sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Vatandaşların ihbarıyla olay sonrası çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyerek plakasını tespit ettikleri aracın, Üsame E.(26) isimli, bir kişi tarafından kiralandığını tespit etti. Şüpheli, Esenler Havalimanı Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Üsame E. "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenildi.

İFADE VERDİ

Güvercinleri ezen Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda " U " dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söylediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan zanlı İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Burada ifadesi alınan Üsame E. imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



