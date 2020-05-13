Artvin'de polis ekipleri şehre inen ayıyı kovaladı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:58

Hopa'da bir boz ayı akşam saatlerinde ilçe merkezine indi, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden hızla geçti. Panikleyen polisler, peşinden koştuğu ayıyı kovaladı. Ayı bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Polsilerin ayıyı kovaladığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.