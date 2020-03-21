Ataol Behramoğlu'nun kendi sesinden Dünya Şiir Günü'nde İlkbahar şiiri
Gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, Dünya Şiir Günü'nde İlkbahar şiiriyle okuyucularımıza seslendi.
Behramoğlu'nun okuduğu İlkbahar şiiri şu şekilde:
Yüzümü bulutlara kaldırıp
Dua eder gibi mırıldanıyorum
Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum
Rüzgarla, ilkbaharla
Güneş gözkapaklarımı ısıtıyor
Ah! Güvenilmez ilkbahar güneşi
Rüyada mıyım, gerçek mi bu
Hem var gibiyim, hem yok gibi
Bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde
Başakların sonsuz salınışı
Burada, kendimle başbaşa
Ömrümü böylece tamamlayabilirim
Bir kuşu dilinden hiç öpmedim
Belki bir gün öpebilirim
Belki bir gün rüzgar olurum ben de
Eserim başakların üzerinden
Kalbim bir yaz gününe karışsın isterim
Bir kuş cıvıltısında doğmak için yeniden
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