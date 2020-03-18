AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!
AVM çalışanları Koronavirüs'e rağmen alışverişe gelen müşterileri kovdu.
Arjantin'de Koronavirüs'e rağmen kapatılmayan AVM'nin çalışanları, müşterileri slogan atarak kovdu. Sosyal medyada paylaşılan videoda Buenos Aires’teki çalışanlar müşterilere “Evinize gidin!" dedi.
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