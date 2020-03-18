AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!

AVM çalışanları Koronavirüs'e rağmen alışverişe gelen müşterileri kovdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2020 Çarşamba, 15:55

Arjantin'de Koronavirüs'e rağmen kapatılmayan AVM'nin çalışanları, müşterileri slogan atarak kovdu. Sosyal medyada paylaşılan videoda Buenos Aires’teki çalışanlar müşterilere “Evinize gidin!" dedi.

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