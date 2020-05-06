BAE'de gökdelende büyük yangın
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı. Kentin El Nahda bölgesinde çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bina sakinlerinin tahliye edildiği belirtilirken yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düştü. Öte yandan yangın nedeniyle ölü veya yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Video Haberler
- BAE'de gökdelende büyük yangın
- Akit Tv’de skandal: Orucunu hanımıyla da açabilir
- Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar
- Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Açıklamayı Erdoğan yaptı
- İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken görüntüler!
- İki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı
- Koronavirüsten korunmak isterken paraları yaktı!
- Rize'de cep telefonuyla kaydedildi: Çok şaşırdık
- İçtiği kolonyadan öldü
- Antalya otogarında hareketlilik