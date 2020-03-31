Bağış kampanyası başlatan Erdoğan'a CHP'den zor soru

31 Mart 2020 Salı, 14:43

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına ilişkin olarak, "Devletin gücünü ve kudretini de görmek isteriz" dedi.

Altay, geçmişe atıf yaparak zor zamanlarda yardımlaşmanın olabileceğini söyleyerek, daha krizin başında Cumhurbaşkanı tarafından yardım kampanyası çağrısı yapılmasını eleştirdi. Altay, "Aslında bize devletin vatandaşların gördüğü ve sandığı kadar güçlü olmadığını göstermekte. Hani IMF'ye borç verecek kadar güçlüydük. Hani Suriyelilere harcanan 40 milyar dolar nerede dediğimizde, '40 milyar dolar harcadık bir 40 milyar dolar daha harcarız diyen bir Cumhurbaşkanımız vardı' Kasada var olduğunu iddia ettiğin 40 milyar dolar nerede de sen şimdi 7 maaş veriyorum sizde verin diyerek devlete yardım kampanyası açıyorsun" diye konuştu.