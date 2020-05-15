Baraj suyu altında kalan köylerinde, eşyalarını kurtarmaya çalıştılar

15 Mayıs 2020 Cuma, 23:32

Köylülerin bazıları su altında kalan evinin çatısına çıkıp beklerken, kimisi de köyden taşınmak için su altındaki yola kendi imkanlarıyla köprü yaptı ve köylü imece usulü eşyasını taşııyor. Köylünün yaptığı köprünün yanında bir traktörün de suya gömüldüğü görüldü. Koronavirüs salgını sırasında nereye gideceğini bilemeyen köylülerin kimisine evleri ve arazilerinin bedeli bile verilmediği iddia edildi.

Köydeki mezarlar kepçeyle taşınırken, kimi köylü su altında kalma tehlikesine karşı yakınlarının mezarlarını kendi imkanlarıyla taşılmaya çalıştı.

'ATATÜRK'ÜN KALDIĞI EV YIKILDI'

Köydeki tescilli kültür varlıkları ise tehlike altına girdi. Köyde tarihi evlerin, Urartu dönemi kaya mezarlarının, eski karakol binasının ve Karakurt Kilisesi'nin akıbetinin ne olacağı bilinmiyor. Köyde Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı ev yıkılmıştı.

Çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan köylüler, devletten yardım bekliyor.