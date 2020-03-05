Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada kampanya başlatıldı

05 Mart 2020 Perşembe, 22:51

Barışa özgürlük (#BarışaÖzgürlük) adıyla başlatılan kampanyaya birçok siyasi ve gazeteciden destek geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ''OdaTV'den Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanması gazeteciliğe saldırıdır! Barış Terkoğlu'nun dediği gibi bu çeteyi tanıyoruz, bu çeteye boyun eğmeyeceğiz! Gazetecilik suç değildir!'' ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI BASIN ENSTİTÜSÜ'NDEN ÇAĞRI

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), MİT çalışanının kimliğini açıklamakla suçlanan Odatv Haber Müdür Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç’ın tutuklanmasını kınadığını açıkladı.

IPI Savunu ve Programlar Avrupa Birimi Yöneticisi Oliver Money-Kyrle, “Türkiye yetkililerini tüm suçlamaları derhal düşürmeye çağırıyoruz” dedi ve ekledi: “Gazeteciler, kamuyla paylaşılan bilgi ve içerikleri kullandıkları için yargılanamazlar.”

NE OLMUŞTU?

Libya’da hayatını kaybeden MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haberde kimlik bilgilerini deşifre ettikleri iddiasıyla Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklanmıştı.