Baş: Emekçiler mecburen işe giderken Meclis tatil edildi

25 Mart 2020 Çarşamba, 16:40

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Baş, yurttaşlar koronavirüsün etkisi altındaki Türkiye'de işe gitmeye ya da ücretsiz izne zorlanırken Meclis'in çalışmıyor olmasına tepki gösterdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e, vaka sayısının ise 1872'ye yükseldiğini duyurdu. Dünyada ve Türkiye'de insanlar, evlerine kapandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, koronavirüs nedeniyle yurttaşlara evlerinden çıkmamaları yönünde çağrılar yapıldığını anımsatarak, "İnsanlar evde ne yiyecek? Çocuklarına ne yedirecek ve nasıl yaşayacak? Bu gidişle hastalıktan insanlarımızı belki kurtaracağız ama açlıktan ve yoksulluktan ölmelerine maalesef engel olamayacağız" dedi.

'BU SADECE BİR SAĞLIK SORUNU DEĞİL'

Böylesi dönemlerde ülkeyi yönetenlerin görevlerini en iyi biçimde yerine getirmesinin talep edilmesi gerektiğini savunan Baş, "Bu sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda büyük bir toplumsal, ekonomik krizle karşı karşıyayız. Birileri bu krizden fırsatlar, servetlerine servet katmaya, Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle bu krizi, 'neşelenerek' atlatmaya çalışıyor. Diğer tarafta bu kriz sonucunda zaten zor olan hayatı iyice yaşanmaz hale gelen milyonlar var." diye konuştu.

'KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL'

Ekonomiye ilişkin "torba teklifin" TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'un bugün toplanamamasını eleştiren Baş, şunları kaydetti:

"15 dakikada 15 tane Saray'dan gelen ferman doğrudan yasa olarak geçti. Meclis bugün de aç-kapa yaptı. Yani fiilen TBMM çalışmalarına ara verdi. Kuşkusuz milletvekillerinin de sağlıkları önemli ve sağlıklarının korunması gerekiyor fakat şu anda işçiler inşaatta çalışırken, memurlar kamuda hizmet verirken, kuryeler sokakta vızır vızır çalışmak durumundayken, toplumun emeğiyle, alın teriyle yaşayan milyonlarca insanı mecburen işe gitmek zorundayken 'Meclis çalışmasın' demek kabul edilebilir bir şey değilir."

'KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ' UYARISI

Koronavirüsten en fazla etkilenenlerin emekçiler ve yoksullar olduğunu dile getiren Baş, "Bu köprüden önce son çıkış uyarısıdır. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız ve maalesef her gün daha fazla yurttaşımızı salgın nedeniyle kaybediyoruz. Yeterince test yapılmadığı için belki de hastalığın kaçımıza bulaştığını bile bilmiyoruz. Belki hangi yakınımızın neden öldüğünü bilmiyoruz. Hangi kentlerin salgından daha fazla etkilendiğini bilmiyoruz." dedi.